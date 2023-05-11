Навіть звичайний інтер’єр туалету стане на рівень вище, якщо замінити пластикові елементи на керамічні, металеві, дерев’яні тощо

На оформлення туалету ми зазвичай витрачаємо найменше часу, проте цим приміщенням користується уся родина та гості будинку чи квартири. Затишна та стильна оселя – це краса у всіх кімнатах, в тому числі і у допоміжних приміщеннях. Туалетну кімнату можна зробити не тільки практичною, але й гарною, упевнена «Зелена садиба».

Ідеї оформлення туалетної кімнати

Оригінальні шпалери та цікаві кольори. Саме у такій компактній кімнаті, як туалетна, можна дозволити собі сміливі експерименти, що будуть покращувати настрій. Малий розмір дозволяє обрати справді цікаві шпалери, адже зазвичай вони коштують недешево, а у цьому випадку знадобиться їх зовсім небагато.

Прибираємо усе зайве. Декор туалетної кімнати не прикрасить її інтер’єр, якщо на підлозі буде стояти «Доместос», а у кутку – швабри та ганчірки. Ці безумовно необхідні предмети потрібно ховати. Для цього краще продумати закрите місце зберігання.

Ні пластику. Навіть звичайний інтер’єр туалету стане на рівень вище, якщо замінити пластикові елементи на керамічні, металеві, дерев’яні тощо.

Декор. У цій практичній кімнаті знайдеться місце для зовсім непрактичного декору. Це можуть бути картини, панно, дзеркало, кошики, живі рослини тощо. Щодо рослин – обирайте ті, які можуть рости на штучному освітленні, якщо у вашому туалеті нема вікна.