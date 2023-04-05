Малюкам важливо почуватися комфортно не лише вдень, а й уночі

Дитяча кімната – цілий світ для новонародженого малюка, тому потребує особливої уваги. Займаючись облаштуванням дитячої кімнати, вибирайте екологічно чисті матеріали, а під час купівлі не забудьте уточнити, чи є у вибраного товару необхідні санітарно-гігієнічні сертифікати. Ремонт перед появою малюка бажано закінчити за пару місяців до його народження, щоб запахи фарби, лаку та клею встигли вивітритися, а потім регулярно провітрювати кімнату та робити вологе прибирання. Про що ще не варто забувати, щоб створити комфортну дитячу кімнату і для малюка, і батькам, розповідає Hotline.

Дитяче ліжечко

Найнеобхідніша річ у дитячій кімнаті. Більшість виробників роблять ліжечка з дерева, завдяки чому вони виходить міцними та стійкими. У дитячому ліжечку для активного малюка важлива хороша стабілізація та правильно сконструйовані борти. Ці два фактори допоможуть ліжечку не перекинутися, коли дитина підросте та почне ставати на ніжки.

Малюкам до 4-х місяців буде зручно засипати в ліжечку-люльці. Такі моделі можна використовувати лише доки дитина не навчиться самостійно перевертатися та вставати.

Нерідко діти не можуть заснути без батьків. У такому разі на допомогу прийдуть ліжечка з маятниковим механізмом та мобільні приставні моделі з коліщатками, які легко транспортувати до батьківського ліжка.

Ліжко-трансформер заощадить гроші, місце та бюджет. У комплект таких моделей входять тумбочки, ящики для зберігання білизни та пеленальний столик. А завдяки знімним елементам бортів та збільшеному розміру спального місця ліжко-трансформер прослужить дитині до 8 років.

Меблі для зберігання та відпочинку

З народженням малюка в оселі з'являється дуже багато додаткових речей: підгузки, дитячий одяг, іграшки та косметика. Для їх зберігання зручно використовувати дитячі комоди з висувними шухлядами або компактні шафи. Альтернативний варіант: придбати замість звичайного комоду пеленальний, зі спеціальним місцем для перевдягання малюка.

Якщо дозволяє бюджет та простір у кімнаті, придивіться до пеленальних столиків із додатковими полицями для зберігання. А якщо дитяча досить компактна, стане в пригоді пеленальний матрац. У нього текстильне покриття, комфортне для шкіри дитини, невеликі розміри, завдяки яким замінити підгузок можна в будь-якому зручному місці.

Крісло або пуф у дитячій допоможе ввечері зручно влаштуватися біля ліжечка, щоб заколисати чи погодувати дитину. Щоб було зручніше, можна поставити також крісло-гойдалку або крісло з підставкою для ніг.

Для зберігання дитячих іграшок стануть у пригоді відкриті стелажі або компактні комбінації для зберігання. Коли дитина підросте, а іграшок стане більше, підтримувати порядок у кімнаті допоможуть спеціальні ящики/кошики з пластику, дерева чи текстилю.

Текстиль

Немовля спить близько 20 годин на добу, а це означає, що не обійтися без матраца для ліжечка. Вибирайте моделі середньої жорсткості з натуральним наповнювачем – такі матраци допоможуть уникнути алергії та ортопедичних захворювань.

Ідеальна дитяча постіль виготовлена з натуральних матеріалів з використанням безпечних фарб. Корисна покупка для новонародженого – захист (бампер) для ліжечка, адже активно рухаючись, малюк може стукнутися об тверді частини ліжка. Текстильний бампер пом'якшить удар та допоможе уникнути травм. Також знадобляться кілька комплектів постільної білизни для візочка, адже в ній малюк проводить достатньо часу та найчастіше уві сні. Зробити дитячу затишною допоможе невеликий килимок посеред кімнати, біля ліжечка чи крісла.

Освітлення

Малюкам важливо почуватися комфортно не лише вдень, а й уночі. Створити в дитячій приглушене освітлення допоможуть дитячі нічники. Такі моделі будуть доречні на тумбочці біля ліжка малюка. Вибирайте моделі з додатковими функціями: є нічники, які сяють різними кольорами та програють легку музику, яка сподобається дитині. Також у дитячій можна використовувати настільні лампи або торшери, розміщуючи їх на деякій відстані від дитячого ліжечка.

Корисні аксесуари

Навісна кишеня для аксесуарів нерідко входить у комплект із дитячою постіллю, але її можна купити й окремо. Таку кишеню зручно повісити на бортику ліжечка та скласти всередину все, чим користуєтеся щодня: вологі серветки, крем, лосьйон та присипку, гребінець та іграшки.

Мобіль у дитяче ліжечко допоможе заколисувати малюка перед сном і розважити, коли він хоче пізнавати навколишній світ. А ще мобілі – чудові тренажери для фокусування зору новонародженого.

Знахідка для батьків неспокійних малюків – іграшки, що видають «білий» шум. З ними малюк почуватиметься в безпеці, адже їх рівномірне звучання імітує звуки, які він чув у животі у мами.