Для цього способу знадобиться лише паперовий рушник і вода

Іноді напій потрібно охолодити буквально за лічені хвилини – наприклад, перед приходом гостей або у спекотний день. У такому випадку допоможе простий спосіб, який не потребує спеціального обладнання і дозволяє отримати холодний напій приблизно за 15 хвилин. City Magazine розповідає, як швидко охолодити напій.

Як охолодити напій?

Для цього способу знадобиться лише паперовий рушник і вода. Його потрібно змочити, злегка відтиснути та щільно обгорнути навколо пляшки або банки з напоєм.

Після цього напій ставлять у морозильну камеру. Через 15 хвилин рушник частково замерзає, а сам напій охолоджується до комфортної температури.

Цей ефект пояснюється фізичними властивостями: повітря в морозилці погано проводить тепло, тому суха пляшка охолоджується повільніше. Натомість вода в мокрому рушнику значно краще передає холод, прискорюючи зниження температури напою. Також додатково працює ефект швидкого випаровування і замерзання тонкого шару води, що ще більше прискорює зниження температури всередині пляшки.

Трюк з мокрими паперовими рушниками найкраще працює з пляшками та алюмінієвими банками, оскільки скло та метал є добрими провідниками тепла. У пластикових пляшках ефект трохи менш виражений, оскільки пластик діє як ізолятор, але охолодження все одно відбувається швидше, ніж у випадку з сухою пляшкою.

Час охолодження може дещо відрізнятися залежно від початкової температури напою та міцності морозильної камери, але п'ятнадцяти хвилин зазвичай достатньо для повного освіження.