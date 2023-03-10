Щоб забезпечити необхідну циркуляцію повітря, дрова в заглибленому вогнищі складають гіркою

Вогонь є символом домашнього затишку і тепла у весняно-осінні вечори. Щоб мати можливість насолоджуватися магією відкритого вогню на своїй ділянці, можна виділити спеціальне місце й облаштувати його, а можна зробити розбірну конструкцію для вогню, яку легко поставити перед приходом гостей і розібрати після закінчення святкування. Kvitka.Info розповідає, як це зробити.

Вибір місця для вогнища

Щоб зробити відпочинок ще більш комфортним, навколо вогнища облаштовують майданчик із зручними стаціонарними сидіннями або з садовими меблями. Форма вуличного вогнища може бути будь-яка, але стиль, в якому буде зроблене місце для вогнища, має підходити під загальний стиль будинку і вписуватися у ландшафт подвір’я. Найпростіша і найзручніша форма для вогню – кругла, бо її легко доглядати і зручно обслуговувати. Найчастіше майданчик з вогнищем розташовується нижче будинку або на відкритій галявині двору.

Для створення живописного місця на подвір’ї, варто вибрати матеріал для покриття місця навколо вогню. Його можна викласти плиткою, підсипати гравієм або викласти камінням. Вибір матеріалів та способів оформлення визначається лише стилем ділянки.

Заглиблене у ґрунт вогнище

Єдина вимога до облаштування заглибленого вогнища: не надто заглиблювати його, оскільки для підтримки горіння потрібен приплив свіжого повітря. Щоб забезпечити необхідну циркуляцію повітря, дрова в заглибленому вогнищі складають гіркою, залишаючи між ними широкі проміжки для повітря і відступивши на достатню відстань від стінок.

Як зробити заглиблене вогнище:

1. Визначити розмір вогнища. Поставити кілочок, зафіксувати, прив'язати мотузку потрібної довжини і намалювати потрібне нам коло. Як що ви будете викладати стінки цеглою, робіть ширше заглиблення, для кращої циркуляції повітря.

2. У визначеному колі акуратно викопати яму по контурах, глибина – 30 см.

3. На дно викопаної ями викласти 10 см гравію, вирівняти його для міцної конструкції.

4. Стінки ями потрібно викласти цеглою. Цеглу кладемо вертикально, щоб її бічна сторона була повернута до вогню. Щілини між цеглою можна закрити звичайною глиною, цеглини ущільнити і вирівняти молоточком.

5. Викласти верхній шар навколо ями. Лопатою забрати шматки дерну, розрівняти, щоб поверхня навколо вогнища лягла простіше і рівніше. Облямівку місця для вогню потрібно теж декоративно облаштувати. Це можуть бути ті ж цеглини або тротуарна плитка.

Надземне місце для вогню

Таке вогнище найчастіше використовується на природі, але його можна застосовувати і як декоративне швидко розбірне вогнище на малих подвір’ях.

Якщо ви робите таке вогнище на траві, потрібно зняти дернину, викласти коло з цегли, каміння чи тротуарної плитки і запалити вогонь перед приходом гостей. Якщо ви робите надземне вогнище високим і вузьким, не забудьте зробити додаткові отвори для циркуляції повітря.

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