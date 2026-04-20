Кулінари використовують просту хитрість, яка допомагає зробити страву більш апетитною

Отримати рум’яну скоринку на м’ясі під час смаження не завжди вдається, навіть якщо дотримуватись усіх правил. Проте кулінари використовують просту хитрість, яка допомагає зробити страву більш апетитною – перед приготуванням м’ясо посипають цукровою пудрою. Pixel Inform розповідає, як це працює.

Як працює цей кулінарний лайфхак?

Перед смаженням м’ясо рекомендують злегка присипати саме цукровою пудрою, а не звичайним цукром. Не треба переживати, що м’ясо вийде солодким, цього не станеться.

Але важливо використовувати саме цукрову пудру, адже якщо посипати м’ясо звичайним цукром, такого ефекту не буде.

Під час термічної обробки пудра швидко розчиняється і сприяє утворенню рум’яної та апетитної скоринки. У результаті поверхня стане апетитною, а всередині м’ясо залишається соковитим.