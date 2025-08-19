Однією з головних умов гарного розвитку черешні є своєчасний полив

Черешня – одне з улюблених плодових дерев серед дачників. Вона може порадувати великим, солодким врожаєм, однак для цього потребує грамотного догляду. «Сенсація» пише про ключові поради, які допоможуть уже наступного сезону отримати щедрий урожай.

Основні пункти у виборі сорту та подальшому догляді

Перш за все, варто звернути увагу на правильний вибір сорту, враховуючи кліматичні особливості вашого регіону. За останні роки добре себе зарекомендували сорти «Дачниця», «Темп», «Ярославна», «Великоплідна».

Не менш важливо використовувати якісний посадковий матеріал. Купуйте саджанці лише в перевірених розплідниках. Здоровий саджанець повинен мати розвинену кореневу систему, міцні гілки та рівну кору без пошкоджень.

Однією з головних умов гарного розвитку черешні є своєчасний полив. Це дерево чутливе до нестачі вологи, при її дефіциті зростає ризик поганого врожаю. Також упродовж вегетаційного періоду необхідно проводити кілька підживлень мінеральними добривами.

Окрему увагу варто приділити формуванню крони та санітарній обрізці. Щороку навесні чи восени потрібно видаляти сухі, пошкоджені або хворі гілки. Формування правильної крони на ранньому етапі дозволить дереву краще плодоносити в майбутньому.

Не забувайте й про профілактику шкідників та хвороб. За відсутності регулярного огляду та обробки можна втратити до половини потенційного врожаю. Особливо важливо слідкувати за станом крони – саме вона часто першою сигналізує про проблеми.

Крім того, садівники радять мульчувати пристовбурні кола органічними матеріалами – тирсою, соломою або скошеною травою. Мульча зберігає вологу в ґрунті, пригнічує бур’яни та покращує загальний стан дерева.

Підживлення проводиться кілька разів на рік: для дорослих дерев – до чотирьох разів, а для молодих достатньо двох.