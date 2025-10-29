Для кімнатного вирощування обирають самозапильні або кущові сорти

Огірки не обов’язково вирощувати лише влітку. За правильних умов вони чудово ростуть навіть у квартирі. Щоб отримати стабільний урожай узимку, потрібно лише підібрати відповідний сорт, забезпечити достатнє освітлення та дотримуватися режиму поливу. Детальніше про це пишуть «Новини.Live».

Які сорти найкраще підходять для вирощування в приміщенні

Для кімнатного вирощування обирають самозапильні або кущові сорти. Вони не потребують комах-запилювачів і не займають багато місця. Добре зарекомендували себе такі різновиди, як «Махаон F1», «Балконний», «Кураж» і «Міні». Ці сорти компактні, швидко плодоносять і не вибагливі до умов освітлення.

Як посадити огірки в кімнаті

Для посіву підійдуть контейнери або горщики глибиною не менше тридцяти сантиметрів із дренажними отворами. Наповніть їх пухким родючим ґрунтом, який добре утримує вологу, але не створює застою води. Насіння заглиблюють на відстань, удвічі більшу за його розмір. Поки не з’являться сходи, ґрунт слід підтримувати у вологому стані. Коли паростки підростуть, варто встановити легкі опори або сітку, щоб стебла могли витися вгору.

Освітлення та догляд

Рослини розміщують біля вікон, де найбільше сонця, або під лампами денного світла. Оптимальна тривалість освітлення становить 12-14 годин на добу. Поливати потрібно регулярно, невеликими порціями, щоб не допустити загнивання коріння. Для підживлення використовують добрива, у складі яких є фосфор і калій, вони стимулюють цвітіння та формування плодів. Коли батоги зміцніють, їх підв’язують, щоб уникнути обламування пагонів.