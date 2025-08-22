Найголовніше – не обрізати лаванду до рівня дерев’янистої частини стебел

Лаванда – справжня окраса будь-якого саду. Її ніжний фіолетовий колір і приємний аромат створюють особливу атмосферу. Та якщо хочете милуватись її цвітінням наступного року, за рослиною слід грамотно доглядати. Як підрізати лаванду наприкінці літа пише Еxpress.

Видалення зів’ялих квітів

Перший крок – обрізання сухих квітконосів і колосків, які вже відцвіли. Це допомагає зберегти охайний вигляд рослини та стимулює розвиток нових пагонів.

Якщо не впевнені, чи готові до глибокого обрізання, почніть із видалення лише підсохлих частин. Це дозволить краще побачити, де саме варто зробити зрізи в майбутньому.

Основне обрізання

Найголовніше – не обрізати лаванду до рівня дерев’янистої частини стебел. Такі зрізи рослина не відновлює, і це може призвести до її ослаблення або навіть загибелі. Дерев’янисті стебла схильні до тріщин і втрати міцності, тому зберігайте хоча б частину зеленої маси.

Експерти радять залишати трохи молодого листя на стеблі, це допоможе кущу відновитись швидше та здоровіше.

Формування куща

Формувальна обрізка дозволяє надати рослині красиву куполоподібну форму. Щоб досягти цього, зовнішні пагони варто підрізати коротше, ніж ті, що в центрі. Такий підхід сприяє рівномірному росту та допомагає уникнути необхідності частих формувань у майбутньому.