Одне з найкращих природних добрив для лаванди – звичайна деревна зола

Щоб лаванда не просто виживала на ділянці, а вражала буйним, тривалим цвітінням і ароматом, одного сонця й легкого ґрунту недостатньо. Красиве цвітіння забезпечується завдяки правильному догляду, а особливо збалансованому підживленню. Чим підживити лаванду, пише Gazeta.

Чому лаванда може не давати квітів

Навіть якщо кущ росте на теплому, сонячному місці з хорошим дренажем, це не гарантує рясного цвітіння. Причини, через які лаванда може не квітнути:

занадто поживний ґрунт: лаванда не любить «жирної» землі, надлишок азоту провокує активне нарощування листя і пагонів, але пригнічує утворення бутонів;

кислий ґрунт: ідеальне середовище для цієї рослини – нейтральне або лужне (pH 6.5-7.5); якщо ґрунт закислений, рослина не може повноцінно засвоювати поживні речовини;

надмірна волога: застій води навколо коріння швидко призводить до гниття, лаванда не переносить перезволоження і потребує добре дренованого ґрунту;

брак поживних елементів: для пишного цвітіння рослині потрібні калій, фосфор, кальцій та мікроелементи, без них цвітіння буде слабким або взагалі відсутнім.

Найкраще підживлення

Одне з найкращих природних добрив для лаванди – звичайна деревна зола. Вона містить усе необхідне для здорового росту: калій, фосфор, кальцій, а також магній та інші мікроелементи. До того ж зола зменшує кислотність ґрунту, що особливо важливо для лаванди.

Як застосовувати:

на один дорослий кущ лаванди достатньо 10 столових ложок золи ;

; розподіліть її навколо основи рослини на відстані 10-15 см;

злегка закладіть у верхній шар ґрунту (до 3 см);

полийте водою для активації мінералів.

Підживлення золою варто проводити раз на 3-4 тижні, починаючи з травня і до серпня, в період активного росту й цвітіння.