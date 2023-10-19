Хороший план ремонту допоможе швидше переїхати в омріяне житло

Після придбання власного житла хочеться якнайшвидше заселитись у дім своєї мрії. І хоч ключі вже лежать в кишені, та квартира в новобудові – «гола» і наразі непридатна для життя. Разом із будівельною компанією Auroom розповідаємо, як заздалегідь підготуватися до ремонту, аби скоротити його терміни і якнайшвидше насолодитись переїздом.

З чого почати

Розпочати підготовку до омріяного ремонту можна ще до того, як будинок буде зданий в експлуатацію та майбутні мешканці отримають ключі. Насамперед, потрібно скласти план, у якому будуть зазначені послідовність дій, необхідні ресурси, референси, контакти майстрів тощо.

Варто розглянути декілька варіантів інтер’єрів та організації простору, адже в процесі підбору матеріалів і техніки, консультацій з фахівцями бажання можуть змінюватись.

Що важливо врахувати під час ремонту? Варто взяти у забудовника план квартири і визначити:

Де проходять комунікації (газова труба, труби водопостачання, лічильники);

В яких зонах можна зробити «теплу підлогу», а де найдоцільніше встановити радіатори опалення;

Чи можна зробити перепланування, якщо є таке бажання.

Це впливатиме на те, чи потрібно буде залучати додаткових фахівців, допоможе визначитись із матеріалами оздоблення і технікою виконання робіт.

Із майстрами, які виконуватимуть роботи, заздалегідь можна обговорити:

Де і яка зона в квартирі планується;

Як найдоцільніше розвести по квартирі електропроводку і яке освітлення встановити;

Скільки розеток потрібно в кожній зоні;

Можливість встановлення додаткового обладнання – наприклад, вбудованих фільтрів для води, тощо;

Якій техніці та меблям надати перевагу – вбудованим чи з окремими елементами.

А досвідчений дизайнер допоможе найбільш вдало поєднати бажання та потреби в облаштуванні квартири.

ЖК Auroom Forest на вул. Лісній у Винниках

Сучасний підхід

Підхід з асоціативною мапою широко використовується не лише для робочих проектів та особистих планів на життя, а й може допомогти у складанні плану майбутнього ремонту. Він полягає у тому, аби якомога більше структурувати і деталізувати план дій, щоб поступово, маленькими кроками, без зайвих зусиль дійти до бажаної мети – облаштування квартири мрії.

Для створення такого плану можна намалювати свого роду дерево, де посередині буде головна мета – ремонт помешкання, а гілки-відгалуження підкажуть, які кроки і в якій послідовності потрібно зробити, щоб дійти до цієї мети: процес ремонту, наповнення меблями тощо. Кожна «гілка» матиме свої «листочки», що вказуватимуть на окремі задачі: пошук майстрів, магазинів і студій на основі аналізу ринку, виготовлення дизайн-проекту тощо.

«Маленькими шматочками можна з’їсти і слона», тож покроковий послідовний план збереже нерви і кошти під час клопіткого процесу облаштування квартири.

ЖК Auroom Lviving в історичному ареалі Львова

У супроводі чи самостійно?

Досвідчені дизайнери інтер’єру допоможуть врахувати не лише побажання майбутніх мешканців, а й спосіб їхнього життя під час облаштування квартири, щоби створити саме той дім мрії. Та часто власники самі хочуть долучитись до створення дизайну свого помешкання. Щоб полегшити цей процес, є кілька лайфхаків:

Розписані на папері рутинні побутові процеси допоможуть визначитись із умеблюванням – де зручно поставити пакети з покупками після повернення додому, де власники полюбляють пити каву – з виглядом на місто чи за ранковими новинами в затишному куточку, які у них звички у приготуванні їжі, де і з ким вони проводять вільний час та навіть якою рукою їм зручніше відкривати холодильник;

Вивчення на спеціалізованих інтернет-ресурсах інтер’єрів квартир, схожих за плануванням на придбане помешкання, допоможе скласти цілісну картину того, що доцільно, а що недоцільно втілити під час ремонту у власному помешканні;

Звернення до практики фен-шую дехто може вважати нісенітницею, але рекомендації, перевірені на практиці століттями, якщо й не стануть планом дій, то спонукатимуть ретельніше обдумати спосіб життя та способи втілення свого комфорту – чим більше старань докладено до підготовки, тим більш вдалим виходить результат.

ЖК Auroom Lounge біля озера Стосика і Брюховицького лісу

Як Auroom допомагає своїм клієнтам

Будівельна компанія Auroom дбає про те, аби полегшити процес облаштування квартири мешканцям своїх житлових комплексів, щоб вони могли швидше переїхати в нове житло. По-перше, в квартирах вже встановлені якісні протипожежні двері та металопластикові вікна, виготовлені за сучасними німецькими технологіями.

По-друге, до квартир підключені ІР-домофони із технологією розпізнавання обличчя. Окрім того, система ІР-домофонів дає можливість підключити до неї функціонал «розумного будинку».

А найголовніше – будівельна компанія Auroom запровадила послугу «Ремонт під ключ». Професійні майстри починають роботи ще до того, як будинок буде зданий, тож майбутні мешканці можуть заселятися в омріяне житло одразу після отримання ключів. Важливо, що є різні варіанти послуги ремонту з дизайн-проектом: лише ремонт (оздоблення стін, підлоги, без меблів), облаштування інтер’єру (з меблями, технікою).

«За потреби, можемо придбати і розвішати рушники», – говорять в компанії Auroom.

ЖК Auroom Air на вул. Топольній, 4

Затишок – в дрібницях

Останнім, але не менш важливим, етапом облаштування помешкання мрії є підбір дрібниць, що радуватимуть око та створюватимуть неповторну атмосферу затишку. Скласти список бажаних речей для цього можна заздалегідь – можливо, хтось з рідних захоче зробити подарунок мешканцям на новосілля.

Будівельна компанія Auroom також подбала про особливі деталі для створення атмосфери у своїх житлових комплексах – це дизайнерські вхідні групи, зелені лаунж-зони на закритій і безпечній території комплексу, зони барбекю, сучасні спортивні і дитячі майданчики. А ще – архітектура, що створює відчуття гармонії, та неймовірні краєвиди навколо.

ЖК Auroom Lounge в зеленому і розвиненому районі Під Голоско

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Компанія Auroom вже 7 років працює у Львові. За цей час вона збудувала понад 65 тис. м2 житла. У житлових комплексах Auroom використовуються сучасні технології будівництва і високоякісні матеріали. Важливо і те, що проекти не зупиняються за жодних умов – будівництво ведеться постійно.

Портфоліо забудовника містить 10 проектів, серед яких кожен може обрати для себе помешкання своєї мрії із урахуванням індивідуальних потреб.

Експерти компанії чекають вас у відділах продажу за адресами:

м.Львів, вул. Пимоненка, 7 (Головний)

м.Львів, вул. Під Голоском, 24 (біля НП №84)

м.Львів, вул. Соняшникова, 32

м.Винники, вул. Лісна

Телефон: (067) 131 77 0