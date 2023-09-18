Життя поблизу зелених зон сприяє кращому самопочуттю мешканців

Ритм життя у великому місті іноді може втомлювати навіть найзавзятіших містян. В екстремальних випадках може з’явитись бажання все залишити і переїхати жити в будиночок серед лісу. Та сучасний ринок новобудов Львова пропонує варіанти житла, де ви можете одночасно перебувати в епіцентрі міського життя і мати доступ до всіх принад життя біля природи.

Розповідаємо на прикладі житлових комплексів від будівельної компанії Auroom про переваги таких помешкань в екологічних зонах міста.

Подарунок від природи

Дослідження по всьому світу говорять, що дерева в місті не лише створюють заспокійливий зелений фон, а й позитивно впливають на мікроклімат – знижують температуру повітря у спекотні дні на кілька градусів, вбирають зайву вологу і затримують дрібний пил, очищаючи повітря. А якість повітря – це один із головних критеріїв, що впливає на комфорт нашого життя і на здоров’я.

Також науково доведено, що щоденні прогулянки на свіжому повітрі сприяють кращому фізичному і емоційному самопочуттю, допомагають краще спати і є профілактикою вигорання. Прогулянка серед зелені може перетворитись на активну медитацію, що заспокоює розум, допомагає структурувати думки, опанувати емоції і наповнює радістю.

Auroom Solar

Поєднання прогулянок із дослідженнями природи – спостереженням за рослинами, птахами, комахами – цікаве проведення часу і для дітей, і для дорослих. Таке дозвілля позитивно впливає на фізичний і психологічний стан, що важливо в умовах міста, де шумове та світлове забруднення стають додатковим стресом.

Життя поблизу зелених зон сприяє кращому самопочуттю мешканців, більшій фізичній активності та міцнішим соціальним зв’язкам, що, у свою чергу, сприяють більшій задоволеності життям.

Усвідомлюючи цей вплив на життя людини, будівельна компанія Auroom обирає для своїх житлових комплексів такі локації, де ідеально поєднуються близькість до природи і розвиненої міської інфраструктури.

Що пропонує компанія Auroom

Житловий комплекс Auroom Lounge розташований у зеленому районі Під Голоском біля озера Стосика. Це проект концептуального малоповерхового житла бізнес-класу, органічно інтегрованого у навколишній природний ландшафт. Локація комплексу забезпечує баланс близькості з природою та вимог сучасного життя у місті. Озеро Стосика і Брюховицький ліс поблизу ЖК Auroom Lounge – це не лише мальовничі краєвиди, а й чисте повітря та місце для відпочинку і дозвілля.

Auroom Lounge

Тут ви щодня можете виходити на прогулянки і пробіжки на природі, спостерігати за життям птахів, займатися йогою чи медитацією. Ваші діти зможуть досліджувати світ природи не з книжок, а на практиці – різноманіття птахів і дерев у лісі не залишить байдужими нікого. А на озері Стосика можна не лише годувати каченят, а й спостерігати за унікальними черепашками.

Окрім того, у Брюховицькому лісі біля ЖК Auroom Lounge є ідеальні умови для велолюбителів. Комфортною велодоріжкою можна доїхати до курортного містечка Брюховичі, а любителі екстремального велоспорту можуть практикувати трюки і скоки та знайти однодумців у спеціально обладнаному байк-парку.

Всі ці принади – за кілька хвилин від будинку. З іншого ж боку – розвинена інфраструктура міста із торгово-розважальними та бізнес-центрами, зручною транспортною розв’язкою, різноманітними закладами і сервісами. Обирайте, що вам до душі сьогодні.

ЖК Auroom Forest – це проект концептуального житла бізнес-класу, який інтегрується в природний ландшафт. Комплекс, перша черга якого вже введена в експлуатацію, будується у Винниках на вулиці Лісній, неподалік від лісу. Тут також розташована природна пам'ятка – Чортові скелі, з унікальним ландшафтом.

Auroom Forest

Чотові скелі поблизу ЖК Auroom Forest є чудовим місцем для активного відпочинку, зокрема – скелелазіння. Тут ви знайдете багатьох однодумців для обміну досвідом. А прогулянки в справжньому лісі – це не лише спостереження за природою, а й збирання грибів восени, ягід – влітку, милування первоцвітами навесні та зимові квести на природі взимку. Також неподалік ЖК Auroom Forest розташований сучасний відпочинковий комплекс на Винниківському озері.

Життя біля лісу в цій локації гармонійно поєднується із розвиненою інфраструктурою міста – ринком, магазинами, транспортною розв’язкою. Окрім того, комерційна інфраструктура буде представлена і в самому житловому комплексі – це салони краси, магазини, різноманітні сервіси.

Житловий комплекс Auroom Air на вул. Топольній, 4 є одним з ключових проектів бізнес-класу компанії Auroom. З вікон і балконів ЖК відкривається вид на Високий замок і панораму Львова. Особливістю цього житлового комплексу є обладнання резервним живленням за технологією Auroom Energy, що збереже світло і тепло у вашому помешканні за будь-яких обставин.

Одразу біля будинку є артезіанське джерело. А ще тут багато парків: Замарстинівський, парк «700-річчя Львова», парк «Пташине гніздечко». Тут можна гуляти, кататися на роликах, велосипеді чи самокаті, грати в рухливі ігри, тренувати домашнього улюбленця або просто медитувати.

А для балансу буквально через дорогу від ЖК Auroom Air розташований СТРЦ «Спартак», де ви можете владнати більшість своїх побутових питань. Житло в комплексі Auroom Air – це поєднання можливостей активного і легкого дозвілля, життя в епіцентрі подій і водночас – поруч з природою.

Auroom Forest

Житловий комплекс клубного типу Auroom Lviving будується на вул. Замарстинівській, 133, в пішій доступності до центру міста. Окрім того, що тут у внутрішньому дворі буде своя зелена зона із великими деревами та спортивною інфраструктурою, поблизу комплексу розташований парк «700-річчя Львова» і сквер біля церкви святого Йосафата. Після насиченого робочого дня ви можете вийти на прогулянку, почитати в парку книгу, помедитувати на заспокійливу зелень навколо і розвантажити свою нервову систему.

Разом з тим, тут ви відчуватиме ритм історичної дільниці Львова. Поблизу – супермаркети, різноманітні заклади харчування, крамнички і сервіси. У самому житловому комплексі також передбачені комерційні приміщення на двох поверхах.

Будівельна компанія Auroom не лише обирає найкращі локації для своїх житлових комплексів, а й вдало поєднує архітектуру з природним ландшафтом. Тож ви отримаєте насолоду не лише від краєвидів з вікон, а й коли дорогою додому бачитимете свій будинок в обрамленні природи, відчуєте, що залишаєте зону стресу і метушні за спиною.

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Компанія Auroom вже 7 років будує стильне, сучасне, надійне та комфортне житло у Львові і збудувала понад 65 тис. м2.

У житлових комплексах Auroom використовуються сучасні технології будівництва і високоякісні матеріали. Портфоліо забудовника містить 10 продуманих до дрібниць проектів, серед яких кожен може обрати для себе помешкання своєї мрії із урахуванням індивідуальних потреб та впевненістю у тому, що в кожному будинку Auroom подбали про ваше майбутнє.

Центри продажу компанії Auroom розташовані за адресами:

м.Львів, вул. Пимоненка, 7 (Головний)

м.Львів, вул. Під Голоском, 24 (біля НП №84)

м.Львів, вул. Соняшникова, 32

м.Винники, вул. Лісна

Телефон: +38 (067) 131 77 00