Пошукайте в інтернеті інтер’єри, які вам подобаються, перегляньте палітру фарб та стилі

Ви не хочете самостійно облаштовувати помешкання, а вирішили звернутися до фахівця. Зібрали та переглянули багато інформації про дизайнера й портфоліо робіт студії. Зателефонували, поспілкувалися щодо вартості розробки інтер’єру і домовилися про зустріч. Але це ще не все. Щоб отримати якісний та швидкий результат роботи дизайнера, до першої зустріч з ним треба ретельно підготуватися. Як це зробити, розповідає Koval Studio Design.

Що потрібно зробити?

1. Підготувати відповіді на запитання щодо своєї сім’ї. Дизайнеру потрібно буде розповісти, скільки вас є в родині, склад (в тому числі плановане поповнення), ваш устрій життя й розпорядок дня, наявність домашніх улюбленців, чи працює хтось з дому тощо.

2. Принести креслення та планування приміщень. Якщо у вас вже є планування й заміри – чудово, обов’язково захопіть їх на першу зустріч.

3. Зібрати референси інтер’єрів. Пошукайте в інтернеті інтер’єри, які вам подобаються, перегляньте палітру фарб та стилі, зверніть увагу на меблі й декоративні елементи. Завантажте або збережіть все, що сподобалось, у закладках, та обов’язково принесіть на зустріч із дизайнером. Чим ретельніше ви пропрацюєте цей етап, тим ефективніше просуватиметься подальша робота вже над вашим проектом.

4. Визначте ваш бюджет на реалізацію дизайн-проекту. Вартість розробки інтер’єру найчастіше обговорюється відразу, вона фіксована та прив’язана до метражу приміщення. А реалізація проекту включає всю витратну частину від будматеріалів до меблів, і, звичайно, вони можуть сильно варіюватися. Тому замовнику важливо одразу визначити ціновий діапазон можливостей та озвучити її дизайнеру. Тоді ви точно ввійдете у запланований бюджет на ремонт і не отримаєте понаднормових сюрпризів.