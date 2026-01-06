Окрім технічних рішень, економити тепло та гроші можна завдяки кільком простим побутовим звичкам

У холодну пору року багато сімей стикаються з великими рахунками за опалення. І окрім технічних рішень, економити тепло та гроші можна завдяки кільком простим побутовим звичкам, які значно зменшують втрати тепла. Kobieta розповідає, як платити менше за опалення.

Не закривайте батареї

Батареї потребують відкритого простору для ефективного розподілу тепла. Меблі, розміщені поруч із ними, такі як дивани чи комоди, блокують циркуляцію теплого повітря, змушуючи нас витрачати енергію на обігрів меблів замість обігріву кімнати. Товсті штори до підлоги мають подібний ефект. Тому спробуйте забезпечити простір щонайменше 10–15 см між батареями та меблями.

Герметизуйте вікна та двері

Негерметичні вікна та двері є однією з основних причин перегріву будинків. Холодне повітря, що потрапляє через щілини, може значно знизити температуру та створити неприємні протяги. Але цю проблему можна легко вирішити – використавши спеціальні ущільнювачі для вікон та дверей.

Провітрюйте кімнати з розумом

Найбільша помилка, яку більшість людей роблять під час провітрювання своїх будинків взимку – це залишати вікно відчиненим на кілька годин. Цей повітрообмін не тільки охолоджує кімнату, а й стіни, підлогу та меблі, які накопичують тепло. Тому провітрювання вашого будинку чи квартири має бути коротким, але інтенсивним. Перш ніж відкрити вікно, зменште температуру на батареях, якщо є така можливість. Відкрити вікна потрібно повністю на 5–10 хвилин. Цей швидкий, потужний потік швидко замінить все повітря свіжим, але не дасть стінам часу втратити накопичене тепло.

Закривайте двері до кімнат, які не використовуються

Варто закривати двері в приміщення, які ви зараз не використовуєте, особливо якщо вони прохолодніші. Завдяки цьому тепле повітря залишиться в тих частинах квартири, де ви перебуваєте найчастіше, а система опалення не буде змушена працювати на повну потужність, щоб обігріти весь будинок. Це просте правило, яке дозволяє ефективніше керувати температурою та знизити рахунки за опалення навіть на 5%.