Навіть якщо диван здається чистим, його подушки можуть приховувати пил, плями та навіть алергени. Southern Living розповідає, як почистити диванні подушки в домашніх умовах.

Як чистити диванні подушки?

Пропилососьте подушки

Спочатку винесіть подушки на вулицю та обережно поплескайте, щоб вибити з них дрібне сміття. Далі пропилососьте подушки та не забувайте про сам диван, позбавляючи пил, волосся та шерсть.

Почистіть знімні чохли для подушок

Деякі подушки мають знімні чохли, які не можна прати в пральній машині. Тому перед чищенням важливо ознайомитися з етикеткою з інструкціями по догляду.

Машинне прання. Хоча на етикетці з інструкціями щодо догляду, ймовірно, будуть інструкції щодо найкращого циклу прання чохлів, вибір делікатного циклу та мийного засобу без барвників є безпечним варіантом. Сушити чохли краще на повітрі та сонці, оскільки сушіння оббивних тканин у сушарці на високій температурі може призвести до усадки тканини. Ручне прання. Щоб прати вручну, наповніть ванну приблизно на третину холодною водою. Додайте 1-2 столові ложки мийного засобу без барвників. Руками потрусіть чохли для наволочки, щоб мильна вода проникла в тканину. Залиште їх на кілька хвилин, потім знову потрусіть, перш ніж ретельно прополоскати. Дайте висохнути на повітрі.

Виперіть подушки, якщо чохлів немає

Якщо чохлів на подушках немає, ви можете випрати їх вручну. У мисці змішайте теплу воду з пів чайної ложки засобу для миття посуду без барвників. Якщо суміш не піниться, помішайте її, доки не з’явиться піна. За допомогою щітки нанесіть невелику кількість розчину на подушку, але робіть це обережно, щоб не намочити її та дуже обережно потріть. Після завершення тканину потрібно протерти вологою ганчіркою та залишити поки тканина повністю не висохне.