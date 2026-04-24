Забруднена духовка – проблема, з якою стикаються майже всі. Наліт жиру і пригорілі залишки їжі складно видалити звичайними засобами, але є простий спосіб обійтися без агресивної хімії.

Для цього способу вам знадобиться 2–3 лимони, які необхідно нарізати шматочками та покласти в місткість, яку можна використовувати в духовці, заливши звичайною водою. І ці лимони потрібно випікати в духовці розігрітій до 200°C 30 хвилин.

Після цього вимкніть духовку та залиште дверцята зачиненими, щоб вода з лимоном охолола. Пара, що утвориться, розпарить залишки їжі та забруднення.

Коли духовка і вода охолонуть до комфортної температури, відкрийте дверцята і розпочинайте чищення. Спочатку скористайтеся мочалкою, щоб обережно протерти скло та внутрішні поверхні. Для кращого ефекту змочіть жорстку губку у воді з лимоном. Якщо забруднення не зникають, ви можете також використати сам лимон: просто потріть ним забруднені ділянки, щоб видалити стійкі плями.

Будьте обережні під час очищення, щоб не пошкодити поверхні. Використовуйте ганчірку, яка не подряпає скло. Важливо також уникати потрапляння води на електричні деталі духовки, щоб не пошкодити їх. Після завершення очищення дайте духовці просохнути, щоб уникнути утворення залишкової вологи.

За матеріалами ТСН та Additive-Free Lifestyle.