Поверніть одягу приємний запах: як самостійно почистити гумовий ущільнювач у пралці
З часом у пральній машині може з’явитися неприємний затхлий запах, навіть якщо вона виглядає чистою. І найчастіше причина криється у гумовому ущільнювачі – частині, яка допомагає герметизувати машину та запобігає витоку води під час циклу прання. Marta Stewart розповідає, як правильно очистити гумовий ущільнювач.
Як почистити гумовий ущільнювач на пральній машині?
Пральні машини з фронтальним та вертикальним завантаженням мають схожий процес очищення. Ключова відмінність полягає в тому, що з фронтальним завантаженням потрібно зосередитися на ущільнювачі дверцят, тоді як з вертикальним завантаженням вам потрібно буде очистити ущільнювач, розташований біля кришки.
Матеріали:
- Серветка для чищення.
- М’який дезінфікуючий розчин або дистильований білий оцет.
- Тепла вода.
- Зубна щітка.
- Рушник.
Покрокова інструкція:
- Додайте теплу воду і мʼякий розчин, що дезінфікує, на ганчірку для чищення. Можна використовувати дистильований білий оцет, якщо немає розчину.
- Ретельно протріть гумове ущільнення зволоженою ганчіркою, приділяючи особливу увагу складкам, швам і прихованим щілинам.
- Змочіть зубну щітку розчином і водою. Використовуйте її, щоб дістатися до важкодоступних місць, до яких не можна дістатися ганчіркою.
- Повністю висушіть ущільнювач рушником, видаливши весь розчин і вологу.
