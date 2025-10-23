Пральні машини з фронтальним та вертикальним завантаженням мають схожий процес очищення

З часом у пральній машині може з’явитися неприємний затхлий запах, навіть якщо вона виглядає чистою. І найчастіше причина криється у гумовому ущільнювачі – частині, яка допомагає герметизувати машину та запобігає витоку води під час циклу прання. Marta Stewart розповідає, як правильно очистити гумовий ущільнювач.

Як почистити гумовий ущільнювач на пральній машині?

Пральні машини з фронтальним та вертикальним завантаженням мають схожий процес очищення. Ключова відмінність полягає в тому, що з фронтальним завантаженням потрібно зосередитися на ущільнювачі дверцят, тоді як з вертикальним завантаженням вам потрібно буде очистити ущільнювач, розташований біля кришки.

Матеріали:

Серветка для чищення. М’який дезінфікуючий розчин або дистильований білий оцет. Тепла вода. Зубна щітка. Рушник.

Покрокова інструкція: