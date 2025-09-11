Коли речі після прання залишаються брудними, перша думка – потрібен ремонт. Але не завжди причина серйозна. Часто проблему можна вирішити самостійно, перевіривши кілька простих моментів. Ukr.Media розповідає, чому пральна машина погано пере речі.

Пральний засіб. Якщо порошок або гель неякісний або не підходить для певних плям, результат буде слабким. Варто спробувати інший засіб.

Стійкі забруднення. Жир, трава чи вино не завжди зникають після звичайного циклу. Допоможе попереднє замочування чи спеціальний засіб від плям.

Неправильний режим прання. Якщо речі дуже брудні, краще обрати програму з гарячою водою або функцію попереднього замочування.

Переповнений барабан. Якщо завантажити занадто багато речей, машинка фізично не зможе випрати все, як слід. Варто зменшити об’єм.

Лоток для порошку. Там часто накопичуються залишки засобів, тож новий порошок не потрапляє в барабан. Достатньо витягти контейнер та промити його під водою.

Напір води. Якщо машинка набирає занадто мало води, прання буде неякісним. Перевірте кран подачі та фільтр-сітку біля клапана.

Фільтр помпи. У нижній частині машинки є зливний фільтр, який збирає ворс, нитки та інше сміття. Якщо він забитий, речі можуть залишатися у мильному розчині.

Жорстка вода. Накип на нагрівальному елементі знижує температуру води, тому порошок не працює, як слід. Тут допоможе періодичне чищення лимонною кислотою або спеціальними засобами.