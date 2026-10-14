Пил, крихти та жирні сліди від пальців поступово накопичуються на клавіатурі вашого ноутбука

Пил, крихти та жирні сліди від пальців поступово накопичуються на клавіатурі вашого ноутбука навіть за обережного користування. І згодом це може призвести не тільки до погіршення зовнішнього вигляду пристрою, а й до проблем із натисканням клавіш. SlashGear розповідає, як очистити клавіатуру ноутбука в домашніх умовах.

Що знадобиться для очищення клавіатури?

Перед початком роботи підготуйте все необхідне. Для очищення клавіатури вам знадобляться:

М’яка щіточка з синтетичним ворсом. Серветка з мікрофібри. Балончик зі стисненим повітрям. Ізопропіловий спирт концентрацією до 70%.

Як почистити клавіатуру ноутбука?

Перед початком очищення ноутбук потрібно повністю вимкнути та від’єднати від зарядного пристрою. Це дозволить уникнути випадкового запуску системи, а також зменшить ризик пошкодження електроніки. А якщо у вашого ноутбука батарея знімна, її також бажано вийняти.

Обережно переверніть ноутбук клавіатурою вниз, щоб сміття не потрапило ще глибше під клавіші. Потім очистьте проміжки між ними м’яким пензликом або короткими струменями стисненого повітря.

Після видалення забруднень поверхню клавіш можна протерти сухою або злегка змоченою мікрофіброю. Якщо потрібно прибрати жирні плями, експерти рекомендують нанести трохи ізопропілового спирту на серветку, а не лити рідину безпосередньо на клавіатуру, адже так ви можете зіпсувати власну техніку.