Простий домашній метод, який працює: як прибрати іржу з садових інструментів
Іржа на садових інструментах – поширена проблема, яка з’являється через вологу і неправильне зберігання. Втім, навіть сильно пошкоджені лопати чи граблі не обов’язково викидати – їх можна відновити. Pixel Inform розповідає, як прибрати іржу з садових інструментів.
Як очистити садовий інструмент від іржі?
Один із найефективніших способів – використання суміші піску та машинного мастила.
Пісок у цьому випадку працює як м’який абразив і механічно зчищає частинки іржі. А мастило розм’якшує застарілу корозію та створює захисну плівку, яка відштовхує вологу. Разом вони створюють потужний очищувальний тандем.
Щоб скористатися цим методом:
- Візьміть глибоке відро та наповніть його сухим річковим або будівельним піском приблизно на дві третини.
- Поступово залийте пісок відпрацьованим машинним мастилом, ретельно перемішуючи. Вам потрібно отримати консистенцію вологого піску, який добре тримає форму, але не стікає олією.
- З силою вставте іржаві інструменти в промаслену суміш кілька разів, ніби копаєте. Потім залиште їх зануреними в піску на тривалий час – від кількох днів до тижня. Чим сильніша іржа, тим більше часу знадобиться.
- Вийміть інструмент та ретельно протріть його сухою ганчіркою. Ви помітите, як легко іржа відшаровується, залишаючи після себе чисту поверхню.
