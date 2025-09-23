Якщо ви помітили іржу на столових приладах, просто використайте цибулю

Якщо ваші ножі, виделки чи ложки іржавіють, не поспішайте купувати спеціальні засоби – іноді вистачає і звичайної цибулі, щоб прибрати іржу. News You розповідає, як це зробити правильно, щоб не пошкодити прибори.

Спочатку овоч потрібно розрізати на дві половинки. Після цього треба протерти зрізом цибулі предмет, що покрився іржею.

Результат буде не одразу: після виконання процедури потрібно зачекати кілька хвилин. А для посилення та прискорення ефекту ложки, виделки та ножі можна посипати заздалегідь цукровим піском.

Чому це працює?

В цибулі містяться органічні кислоти, які розчиняють іржу. Цибулевий сік є джерелом лимонної, яблучної, щавлевої та багатьох інших кислот, тому стає чудовим засобом проти таких плям.