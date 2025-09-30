Головний секрет полягає у використанні скляної пляшки

Коли приходить пора чистити волоські горіхи вручну, багато хто вже наперед відчуває розчарування: половина ядер кришиться, шкаралупа летить навколо, а пальці втомлюються від ударів. ProstoWay розповідає, як можна швидко їх очистити.

Секретний метод, як очистити волоські горіхи

Головний секрет полягає у використанні скляної пляшки, як підтримки при розколюванні шкаралупи:

Візьміть скляну пляшку з широким горлечком. Поставте горіх на горлечко гострим кінчиком донизу – це важливо. Легко вдарте молотком по верхівці горіха, і в результаті ви отримаєте ідеально розколотий горіх з цілим ядром.

Цей метод працює через те, що горлечко пляшки створює ідеальну опору, а правильне розташування горіха дозволяє шкаралупі тріснути рівно по природних лініях.