фото Unsplash

Існує інший спосіб очистити помідор від шкірки практично за секунди.

Усі знають, як зняти шкірку з помідором шляхом бланшування (ошпарювання). Але існує інший спосіб очистити помідор від шкірки практично за секунди. Ukr.Media розповідає, як зробити це за допомогою мікрохвильової печі. Як почистити помідори від шкірки за допомогою мікрохвильовки? Спочатку потрібно добре помити помідори. Зробіть хрестоподібний надріз, з боку плодоніжки. Помідори потрібно покласти на тарілку таким чином, щоб вони не торкалися один одного, так вони повністю прогріються. Увімкніть мікрохвильову піч на 30-40 секунд на потужності 700 Ватт. Цього цілком вистачить, щоб шкірка від помідорів відійшла. Витягніть помідори з мікрохвильовки та обережно видаліть шкірку, проте робіть це обережно, адже помідор гарячий.

