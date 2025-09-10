Під час підготовки до консервування банки потрібно ретельно вимити

Під час заготівлі консервації важливо швидко та надійно стерилізувати банки. І замість традиційної плити чи духовки можна скористатися іншим способом. «24 канал» розповідає, як просто простерилізувати банки в мікрохвильовці.

Як стерилізувати банки в мікрохвильовці?

Під час підготовки до консервування банки потрібно ретельно вимити. Експерти рекомендують використовувати натуральні мийні засоби, такі як гірчичний порошок або харчова сода.

Після миття банки слід висушити та простерилізувати. Для цього в кожну банку додайте 1-2 столові ложки чистої води. А потім поставте банки в мікрохвильову піч – великі трилітрові банки можна покласти на бік. Увімкніть мікрохвильовку на повну потужність та нагрівайте до повного випаровування води, що зазвичай займає від 2 до 3 хвилин.

Але будьте обережним, виймаючи банки, оскільки вони будуть гарячими. Після цього банки готові до консервування.