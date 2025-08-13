Зірвані зелені помідори можуть достигнути вдома

Зеленим помідорам можна успішно допомогти дозріти вдома. І для цього їм потрібне не сонце, а саме тепло, ідеально, якщо температура у приміщенні буде близько 21 °C. Якими способами це можна зробити і з якими помідорами, пише Farmers almanac.

Як підготувати томати до дозрівання в приміщенні

Оберіть правильні плоди – зелені, але вже повного або майже повного розміру. Добре, якщо вони трохи м’які та мають легкий рум’янець на кінчику.

Не мийте помідори перед зберіганням (виняток – якщо є сліди хвороб, і ви плануєте їх рятувати). Волога може сприяти розвитку цвілі, тому мийте лише безпосередньо перед споживанням.

Способи дозрівання зелених помідорів вдома

У паперовому пакеті

Покладіть кілька помідорів у паперовий пакет і залиште в теплому місці. Вони виділяють етилен, який стимулює дозрівання. Щоб прискорити процес, додайте в пакет стиглий банан або яблуко. Щодня перевіряйте стан плодів і одразу забирайте ті, що зіпсувалися.

У картонній коробці

Якщо у вас багато зелених томатів – використайте картонну коробку. Розкладіть помідори в один шар, щоб вони не торкалися один одного. Додайте банан для посилення ефекту.

Закрийте коробку і регулярно перевіряйте на ознаки стиглості чи псування.

На підвіконні

Якщо помідори вже почали змінювати колір, просто покладіть їх на сонячне підвіконня. Цей метод працює повільніше, але досить ефективно. Підходить також як «фінальний етап» для томатів, які вже дозрівають у коробці чи пакеті.

Підвішування рослини

Деякі садівники виривають весь кущ з корінням і плодами та підвішують її корінням вверх у сухому, теплому приміщенні. Теорія полягає в тому, що рослина направляє залишкову енергію на дозрівання плодів. Перед тим, як повісити, обтрусіть залишки землі з коріння.