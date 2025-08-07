Важливо, щоб прокол не проходив наскрізь

У багатьох садівників у серпні часто виникає запитання, як прискорити дозрівання томатів, адже зелені плоди можуть довго залишатися без кольору. Проте існує простий і натуральний спосіб, який допоможе пришвидшити цей процес без застосування хімікатів або складних агротехнічних маніпуляцій – достатньо скористатися звичайною дерев’яною зубочисткою. Як це працює, пише AgroWeek.

Як працює метод

Ідея методу полягає у створенні невеликого стресу для рослини, що активує природні процеси дозрівання. Для цього акуратно проколіть стебло томата дерев’яною зубочисткою приблизно на висоті 10-15 см від землі, трохи нижче першого ряду плодів.

Важливо, щоб прокол не проходив наскрізь, зубочистка має залишатися всередині стебла, не виходячи з протилежного боку. Такий прокол частково блокує рух поживних речовин до верхньої частини рослини, примушуючи її направити ресурси на дозрівання вже сформованих плодів. Зубочистку залишають у стеблі до моменту повного дозрівання плодів.

Наукове пояснення

Прокол стебла частково перекриває судини, які транспортують воду і поживні речовини. У відповідь рослина активує захисні механізми, збільшуючи вироблення гормону етилену. Саме цей гормон керує процесами дозрівання плодів, старіння листя та опадання квітів у багатьох рослин. Завдяки підвищеному вмісту етилену хлорофіл у плодах розкладається, змінюючи колір томатів з зеленого на яскравий червоний або жовтий, а також накопичуються цукри, роблячи м’якоть більш соковитою і ніжною.

Як пояснюють фахівці, підвищене утворення етилену, викликане проколом зубочисткою, спрямовує всю енергію рослини на швидке дозрівання існуючих плодів, замість нарощування зеленої маси або утворення нових зав’язей.