Блакитні крашанки без штучних барвників: як пофарбувати яйця капустою
Фарбування великодніх яєць можна зробити без штучних барвників – достатньо використати звичайну червону капусту. Такий спосіб дозволяє отримати ніжні блакитні та сині відтінки природним шляхом.
Що вам знадобиться:
- Яйця білого кольору – 6-8 штук.
- Червона капуста – ½ качана.
- Сіль – 2 чайних ложки.
- Оцет 9% – 2 столових ложки.
- Вода – 1 літр.
- Олія.
Як пофарбувати яйця?
- Наріжте половину качана червоної капусти тонкими смужками чи подрібніть у блендері, а потім перекладіть у велику каструлю.
- Додайте літр холодної води та сіль. Доведіть до кипіння та варіть на середньому вогні близько 30 хвилин. Відвар повинен набути насиченого фіолетового кольору.
- Приберіть з рідини капусту, і дайте відвару охолонути до кімнатної температури. Додайте у воду оцет, він допоможе закріпити пігмент на шкаралупі, а також впливає на відтінок – чим більше оцту, тим яскравіший результат.
- Покладіть у воду охолоджені зварені яйця. Накрийте та залиште на 6-8 годин, а для глибшого кольору – на всю ніч.
- Коли яйця висохнуть, натріть їх кількома краплинами олії – це додасть їм легкого блиску.
