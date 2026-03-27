Фарбування великодніх яєць можна зробити без штучних барвників – достатньо використати звичайну червону капусту. Такий спосіб дозволяє отримати ніжні блакитні та сині відтінки природним шляхом. Що вам знадобиться: Яйця білого кольору – 6-8 штук. Червона капуста – ½ качана. Сіль – 2 чайних ложки. Оцет 9% – 2 столових ложки. Вода – 1 літр. Олія. Як пофарбувати яйця? Наріжте половину качана червоної капусти тонкими смужками чи подрібніть у блендері, а потім перекладіть у велику каструлю. Додайте літр холодної води та сіль. Доведіть до кипіння та варіть на середньому вогні близько 30 хвилин. Відвар повинен набути насиченого фіолетового кольору. Приберіть з рідини капусту, і дайте відвару охолонути до кімнатної температури. Додайте у воду оцет, він допоможе закріпити пігмент на шкаралупі, а також впливає на відтінок – чим більше оцту, тим яскравіший результат. Покладіть у воду охолоджені зварені яйця. Накрийте та залиште на 6-8 годин, а для глибшого кольору – на всю ніч. Коли яйця висохнуть, натріть їх кількома краплинами олії – це додасть їм легкого блиску. За матеріалами ТСН та R. Şəhla.

Більше оригінальних страв у рубриці «Рецепти»

