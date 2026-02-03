Найкраще підходить повільний, глибокий полив

Багато садівників помилково вважають, що взимку дерева не потребують води. Насправді, хоча рослини й перебувають у стані спокою, їхня коренева система залишається живою та продовжує працювати. У холодний період дерева можуть втрачати вологу не менше, ніж улітку, особливо за відсутності снігу та дощів. Як правильно зволожити дерева взимку, пише Southern Living.

Чому дерева потребують води взимку

У холодну пору року повітря часто буває сухим, а сильні вітри посилюють випаровування вологи з кори, гілок і хвої. При цьому коріння продовжує поглинати воду з ґрунту, якщо він не промерз повністю.

Вологий ґрунт утримує тепло значно краще, ніж сухий. Завдяки цьому коренева система краще захищена від різких перепадів температури. Якщо дерево входить у весну з дефіцитом вологи, воно слабшає, гірше пробуджується та може частково втратити пагони.

Коли зимовий полив особливо важливий

Найбільшу потребу в додатковій волозі дерева мають у безсніжні зими. Якщо опадів немає тривалий час, а температура коливається навколо нуля, ґрунт поступово пересихає.

Особливо чутливими до зимового зневоднення є молоді дерева та вічнозелені рослини. Хвоя продовжує випаровувати вологу навіть у морозну погоду, що може призводити до так званих зимових опіків.

Коли не варто поливати дерева взимку

Полив не проводять, якщо ґрунт повністю промерз. У такому разі вода не вбирається і може завдати шкоди корінню. Також немає потреби у поливі, якщо на поверхні ґрунту лежить стабільний шар снігу, він поступово тане і забезпечує природне зволоження.

Як правильно поливати дерева взимку

Полив проводять у дні, коли температура повітря тримається на рівні приблизно +4°C або вище. У таких умовах ґрунт здатний поглинати воду.

Дорослі дерева зазвичай поливають раз на місяць у періоди тривалої сухої погоди. Молодим саджанцям волога потрібна частіше, орієнтовно раз на два тижні. Перед поливом варто перевірити стан ґрунту, заглибившись на кілька сантиметрів. Якщо земля суха, дереву потрібна вода.

Який спосіб поливу найефективніший

Найкраще підходить повільний, глибокий полив. Воду виливають не під сам стовбур, а по периметру крони, саме там розташована основна маса активних коренів. Крапельні шланги або повільний струмінь дозволяють ґрунту рівномірно зволожитися без застою води.

Найкращий час для зимового поливу

Оптимальний час – ранок або середина дня. У цей період ґрунт встигає трохи прогрітися, а вода має час увібратися до зниження температури вночі. Полив у вечірні години може призвести до підмерзання вологи біля коріння.

Як зменшити ризик зимового зневоднення

Підготовка до зими починається ще восени. Рясний полив до настання стійких морозів допомагає деревам накопичити достатньо вологи. Додатковий шар органічної мульчі навколо пристовбурного кола зберігає вологу, захищає ґрунт від пересихання та зменшує вплив різких температурних коливань.