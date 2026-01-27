Захист саду від наслідків обледеніння варто починати заздалегідь

Зимове обледеніння саду – явище поширене, особливо після відлиги та різкого похолодання. Багато власників ділянок намагаються одразу прибрати лід з гілок, однак такі дії часто приносять більше шкоди, ніж користі. У більшості випадків краще дати природі зробити свою справу та дочекатися танення криги. Чому не варто нічого робити з льодяними кірками, пише «Сільський господар».

Крихкість гілок під час морозу

Покриті льодом гілки стають надзвичайно ламкими. Навіть легкий удар мітлою, граблями чи палицею може призвести до тріщин або повного зламу. Особливо вразливими є молоді дерева та чагарники з тонкими пагонами, які не витримують механічного навантаження.

Чому лід може зійти самостійно

Навіть коли температура повітря тривалий час залишається нижчою за нуль, сонячні промені здатні прогрівати поверхню гілок. У результаті лід починає танути локально, поступово відпадаючи без втручання людини. Саме тому поспіх у очищенні часто є зайвим.

Підготовка дерев до крижаної погоди

Захист саду від наслідків обледеніння варто починати заздалегідь. Найкращий період для санітарної обрізки – пізня осінь або початок зими. У цей час дерева перебувають у стані спокою, а місця зрізів мають достатньо часу для загоєння до активного росту навесні. Відсутність листя дозволяє легко помітити пошкоджені або сухі гілки.

Якщо протягом літа чи осені на дереві видно явно відмерлі пагони, їх варто позначити заздалегідь. Для цього зручно використовувати яскраву стрічку або стрічки різних кольорів, щоб розрізняти типи проблем. Такий підхід значно спрощує обрізку у холодний сезон.

Дії після обледеніння

Після сильного обледеніння допустимо обережно прибрати лише ті гілки, які вже зламані та тримаються частково. Вони можуть раптово впасти й пошкодити здорові частини дерева або сусідні рослини. Усі дії слід виконувати максимально акуратно, без різких рухів.

Після танення льоду важливо уважно оглянути дерева та чагарники. Особливу увагу слід приділити тріщинам у стовбурі та місцям відходження основних гілок. Своєчасне виявлення таких дефектів допоможе запобігти серйозним проблемам у майбутньому.