Харчова сода може суттєво покращити якість прання, особливо якщо для прання використовується жорстка вода. ТСН розповідає, як вона працює та скільки її додавати у пральну машинку.

Як сода впливає на воду під час прання?

Жорстка вода містить солі кальцію та магнію, які заважають пральному засобу ефективно працювати. Сода ж створює слабколужне середовище, яке частково нейтралізує вплив мінеральних солей і робить воду м’якшою. У результаті пральний засіб краще розчиняється, активніше працює та ефективніше видаляє забруднення.

Але сода не замінює порошок чи гель для прання, а виступає як підсилювач їхньої дії.

Скільки соди додавати?

З дозуванням не варто експериментувати – зазвичай достатньо 1–2 чайних ложок, тобто приблизно 5–10 грамів на одне прання. Соду можна додавати прямо в барабан пральної машини.

Пам’ятайте: надлишок соди може порушити кислотно-лужний баланс води та вплинути на структуру і колір делікатних тканин.