Іргу можна садити як навесні, так і восени

Ірга – це невибагливий ягідний чагарник, який цінують за рясне плодоношення, стійкість до хвороб і морозів, а також декоративність. Вона добре приживається в різних кліматичних умовах і може рости до 60 років на одному місці без втрати врожайності.

Іргу можна садити як навесні, так і восени. Проте осіння посадка вважається більш ефективною, рослина краще приживається і навесні швидко рушає в ріст. Як правильно садити і доглядати за кущем восени, пише «Флористікс».

Для висадки обирають добре освітлене місце, при нестачі сонця пагони витягуються, а врожайність знижується. Найкраще підійде супіщаний або суглинковий ґрунт, родючий, багатий на гумус. Хоч ірга не надто вимоглива до кислотності, на ділянках із високим рівнем ґрунтових вод її висаджувати не варто, коріння заглиблюється на 2-3 метри.

Підготовку ділянки для осінньої посадки починають ще навесні: очищають від бур'янів і залишають під чорним паром. Перед посадкою перекопують землю, додаючи по 40 г фосфорних і калійних добрив на квадратний метр (глибина перекопування 10-15 см).

Як правильно садити іргу

Для посадки використовують саджанці віком 1-2 роки. Якщо висаджуєте кілька кущів, розміщуйте їх у шаховому порядку на відстані 0,5-1,5 м. Посадкову яму готують розміром приблизно 60×60×50 см.

У верхній шар ґрунту з ями додають пісок і компост у пропорції 3:1:1. Також вносять відро-два перегною, 150 г калійного добрива та 400 г фосфору. На дно насипають горбик з підготовленого ґрунту, на нього встановлюють саджанець, розправляють коріння і засипають змішаним ґрунтом. Землю злегка ущільнюють. Коренева шийка має залишатися на рівні поверхні.

Після посадки кущ поливають 8-10 літрами води. Коли земля осяде – досипають ґрунт. Потім мульчують торфом, перегноєм або сухою землею. Наземну частину обрізають до 15 см, залишаючи 4-5 бруньок на кожному пагоні.

Догляд за іргою

Ірга невибаглива у догляді, але мінімальні зусилля потрібні: