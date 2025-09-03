Ірга – одна з найневибагливіших культур

Вересень – ідеальний період для висаджування ягідних кущів. Ґрунт ще зберігає тепло літа, а волога допомагає молодим рослинам швидко формувати кореневу систему. Якщо провести посадку восени, вже навесні рослини активно почнуть рости, а через рік порадують першими плодами. Які ягідні кущі посадити у вересні, пише U-news.

Смородина чудово переносить осінню посадку та швидко пристосовується до нових умов. Вона полюбляє родючі ґрунти, а висаджувати її варто не пізніше кінця вересня. Після посадки рекомендується замульчувати прикореневу зону, щоб утримати вологу в ґрунті.

Аґрус легко вкорінюється та може дати врожай уже наступного літа. Обирайте сорти, стійкі до борошнистої роси, це вбереже кущі від поширених хвороб.

Малина краще переносить пересадку саме восени. Вона менше хворіє та легше адаптується. Найкращий час – із кінця вересня до середини жовтня.

Їстівна жимолость – рання культура, яка добре приживається після осінньої посадки. Вже наступного року вона може дати перші врожаї соковитих синіх ягід.

Лохина потребує легкого, добре дренованого ґрунту, ідеальне поєднання: торф з піском. Якщо ж висадити її в глинисту чи занадто щільну землю, кущ може не вижити. Лохина вимагає уваги, але при правильному догляді обдарує смачними й корисними ягодами.

Ірга – одна з найневибагливіших культур. Вона чудово приживається у вересні-жовтні, легко витримує морози та не потребує особливого догляду. Добре росте навіть на бідних ґрунтах і не боїться посухи чи хвороб. Ягоди достигають рано й багаті на вітаміни, а сам кущ здатен плодоносити понад 30 років.

Для посадки ірги обирайте сонячні ділянки з родючим ґрунтом. Висаджуйте кущі на відстані 2-2,5 метра один від одного, це забезпечить їм достатньо простору для розвитку.