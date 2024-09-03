Є кілька випадків, коли Вам необхідно займатись постановкою авто на облік

В Україні необхідно реєструвати всі транспортні засоби: нові й з пробігом, уже раніше зареєстровані на іншу людину й тільки-но ввезені на територію країни. У результаті власник отримає нові номерні знаки та свідоцтво про реєстрацію. З чого почати та яка послідовність дій, пише Kirins.

Є кілька випадків, коли Вам необхідно поставити авто на облік:

при покупці нового авто в салоні;

при ввезенні й розмитненні авто з-за кордону. Найпопулярніші країни: США, Європа, Китай;

переоформлення авто на нового власника. Сюди входить як продаж/покупка так і «дарування» авто.

Необхідні документи

Одразу підготуйте наступні документи:

Паспорт або ID-карту (або тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне/тимчасове проживання, посвідчення біженця, документ про тимчасовий захист). ІПН – ідентифікаційний номер. Документ права власності на авто, що підтверджує правомірність придбання, отримання, ввезення, митного оформлення транспортного засобу. Документ, що підтверджує вартість авто (для первинної реєстрації). Документ про сплату податків (квитанція). Висновок/відомості про експертне дослідження транспортного засобу.

В індивідуальному порядку можуть бути потрібні документи щодо додаткового обладнання та інше. Повний перелік документів дивіться на офіційному сайті МВС.

Перелік дій для постановки авто

В першу чергу Вам необхідно обрати територіальний сервісний центр МВС в якому ви будете ставити авто на облік.

Далі дійте згідно інструкції:

Зареєструйтесь в електронній черзі. Подайте заяву на постановку авто на облік. Отримайте квитанцію про сплату податків та сплатіть зручним способом. Пройдіть огляд авто експертами МВС. Отримайте номерні знаки та документ про постановку на облік.

Прозорість і відповідальність бізнесу сьогодні є ключовими факторами для розвитку економіки країни. Чесна сплата податків зміцнює державний бюджет та посилює обороноздатність нашої країни. Прикладом того, як варто підтримувати державу у непростий час є мережа заправок AMIC ENERGY. Компанія сплатила майже 1,2 мільярда гривень податків до бюджетів усіх рівнів лише за 1ше півріччя 2024 року й продовжує реалізовувати низку благодійних проектів.

Вартість послуги

Згідно офіційної інформації МВС ціна складається з таких пунктів:

послуга – 350 грн;

бланк свідоцтва – 405 грн;

номерний знак – 350 грн.

У 2024 році збір на обов’язкове державне пенсійне страхування при першій державній реєстрації легкових транспортних засобів, крім легкових автомобілів, оснащених виключно електричними двигунами становить: