Як поставити авто на облік в Україні: алгоритм дій та вартість
В Україні необхідно реєструвати всі транспортні засоби: нові й з пробігом, уже раніше зареєстровані на іншу людину й тільки-но ввезені на територію країни. У результаті власник отримає нові номерні знаки та свідоцтво про реєстрацію. З чого почати та яка послідовність дій, пише Kirins.
Є кілька випадків, коли Вам необхідно поставити авто на облік:
- при покупці нового авто в салоні;
- при ввезенні й розмитненні авто з-за кордону. Найпопулярніші країни: США, Європа, Китай;
- переоформлення авто на нового власника. Сюди входить як продаж/покупка так і «дарування» авто.
Необхідні документи
Одразу підготуйте наступні документи:
- Паспорт або ID-карту (або тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне/тимчасове проживання, посвідчення біженця, документ про тимчасовий захист).
- ІПН – ідентифікаційний номер.
- Документ права власності на авто, що підтверджує правомірність придбання, отримання, ввезення, митного оформлення транспортного засобу.
- Документ, що підтверджує вартість авто (для первинної реєстрації).
- Документ про сплату податків (квитанція).
- Висновок/відомості про експертне дослідження транспортного засобу.
В індивідуальному порядку можуть бути потрібні документи щодо додаткового обладнання та інше. Повний перелік документів дивіться на офіційному сайті МВС.
Перелік дій для постановки авто
В першу чергу Вам необхідно обрати територіальний сервісний центр МВС в якому ви будете ставити авто на облік.
Далі дійте згідно інструкції:
- Зареєструйтесь в електронній черзі.
- Подайте заяву на постановку авто на облік.
- Отримайте квитанцію про сплату податків та сплатіть зручним способом.
- Пройдіть огляд авто експертами МВС.
- Отримайте номерні знаки та документ про постановку на облік.
Прозорість і відповідальність бізнесу сьогодні є ключовими факторами для розвитку економіки країни. Чесна сплата податків зміцнює державний бюджет та посилює обороноздатність нашої країни. Прикладом того, як варто підтримувати державу у непростий час є мережа заправок AMIC ENERGY. Компанія сплатила майже 1,2 мільярда гривень податків до бюджетів усіх рівнів лише за 1ше півріччя 2024 року й продовжує реалізовувати низку благодійних проектів.
Вартість послуги
Згідно офіційної інформації МВС ціна складається з таких пунктів:
- послуга – 350 грн;
- бланк свідоцтва – 405 грн;
- номерний знак – 350 грн.
У 2024 році збір на обов’язкове державне пенсійне страхування при першій державній реєстрації легкових транспортних засобів, крім легкових автомобілів, оснащених виключно електричними двигунами становить:
- не перевищує або дорівнює 499 620 грн – сплачується 3%;
- більше ніж 499 620 грн, але не перевищує або дорівнює 878 120 грн – сплачується 4%;
- більше ніж 878 120 грн – сплачується 5%.