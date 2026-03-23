Магазинні помідори часто виглядають привабливо, але розчаровують відсутністю смаку й аромату. Втім, навіть такі овочі можна зробити значно смачнішими за допомогою просто способу. УНІАН розповідає, як зробити насиченими й ароматними навіть магазинні томати.

Чому помідори з магазину несмачні?

Часто такі помідори позбавлені характерного смаку через те, що їх навмисно вирощують зі спрямованістю на транспортабельність і тривалий термін зберігання. Тому у таких плодів щільна шкірка. Однак такий спосіб селекції призвів до того, що аромат помідорів було втрачено.

Також томати на продаж зривають ще зеленими й так розвозять по магазинах. Через те що томати не дозрівають під сонцем, вони теж втрачають смак. Окрім цього до продажу плоди зберігають у холодильниках або холодних складах. А мороз пригнічує синтез речовин, що відповідають за смак.

Як покращити смак помідорів?

Щоб покращити смак помідорів? вам знадобляться банани або яблука, а також паперовий пакет. Просто покладіть магазинний помідор в один пакет з бананом або яблуком і залиште на столі на ніч. Ці два фрукти виділяють газ етилен, що прискорює дозрівання сусідніх плодів і робить їх дуже ароматними. А папір потрібен для того, щоб утримати речовину всередині і при цьому дати доступ до кисню. Таким чином ви отримаєте ароматний і стиглий томат.