Повернути чистоту устілкам можна за допомогою звичайного господарського мила

Під час носіння взуття на устілках накопичуються піт, пил і відмерлі клітини шкіри. Через це вони забруднюються й набувають неприємного запаху. Очистити устілки можна за допомогою звичайного господарського мила. ТСН розповідає, як це зробити.

Як очистити устілки господарським милом?

Господарське мило добре розчиняє жир, видаляє повсякденний бруд і допомагає освіжити поверхню устілок.

Процедура очищення складається з кількох кроків:

Вийміть устілки із взуття.

Злегка змочіть їх теплою водою.

Ретельно натріть устілки господарським милом з обох боків.

Залиште піну приблизно на одну-дві хвилини. Цього часу достатньо, щоб активні компоненти почали розчиняти забруднення.

Після цього протріть поверхню м’якою губкою або щіткою з м’якою щетиною.

Ретельно змийте залишки мила чистою водою.

Як висушити устілки?

Після очищення важливо добре висушити устілки. Найкраще залишити їх у добре провітрюваному місці за кімнатної температури.

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Не варто класти їх на батарею або під прямі сонячні промені, адже надмірне нагрівання може деформувати матеріал, особливо якщо устілки мають шар латексу, піни чи гелю.

Перед тим як повернути устілки у взуття, переконайтеся, що вони повністю висохли.