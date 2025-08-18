Черв’яки у яблуках – проблема, що знайома багатьом власникам садів

Лише 100 грамів спеціального засобу, розчинених у 5 літрах води, здатні ефективно захистити яблуні від небажаних шкідників – плодожерок. Досвідчені садівники щороку використовують цей перевірений метод, щоб у серпні попередити пошкодження врожаю і зберегти яблука соковитими, здоровими та чистими. Про який розчин йдеться, пише Blik.

Як правильно боротися зі шкідниками

Експерти рекомендують застосовувати фунгіцид «Сальто» наприкінці літа. Для приготування робочого розчину потрібно взяти 100 грамів препарату на 5 літрів води: цього достатньо для обробки одного дорослого дерева. Для великих садів кількість розчину пропорційно збільшують.

Щоб зупинити нові хвилі плодожерки, рекомендують додатково використовувати інсектицид «Синерид». Його дозування 4 мл на 5 літрів води, що теж розраховано на одну яблуню.

Для кращого результату варто не забувати про супутні заходи: регулярно прибирати опале листя та пошкоджені плоди, обрізати сухі і уражені гілки, а наприкінці осені білити стовбури, що захистить їх від сонячних опіків і сприятиме збереженню дерев. Додатково можна обгорнути стовбури пергаментом, це перешкодить проникненню плодожерки під кору.