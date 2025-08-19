Влітку кросівки після носіння можуть мати доволі неприємний запах

Влітку кросівки після носіння можуть мати доволі неприємний запах. Вся річ у тім, що коли піт від ніг накопичується всередині взуття, то внутрішня частина стає вологим середовищем для розмноження бактерій, через що і виникає цей специфічний запах. «24 канал» розповідає, як можна позбутися цього запаху за допомогою простих засобів, які не потребують великих витрат.

Сода та крохмаль

Змішайте 3 столові ложки харчової соди з 1 ложкою крохмалю. Можна додати ще кілька крапель ефірної олії для аромату. Отриману суміш помістіть у дві шкарпетки та зав’яжіть. Помістіть їх у взуття та залишіть на ніч. Вранці запаху вже не буде.

Перекис водню

Змочіть ватний диск в перекисі водню та натріть взуття зсередини, а після цього дайте йому просохнути.

Чайні пакетики

Покладіть всередину взуття по два пакетики чорного чаю. Залиште на ніч – чайний пакетик поглине всі неприємні аромати, адже діє як абсорбент.

Лимонний сік

Змішайте сік лимона з водою в рівних частинах та розпорошіть розчин всередину взуття. Суміш здатна прибрати неприємний запах, залишаючи після себе свіжий аромат.