Це простий та ефективний засіб, що не потребує значних витрат

Якими б зручними не були пластикові обробні дошки, з часом на їхній поверхні утворюються мікропорізи та тріщини від ножів. І там можуть застрягати частинки їжі, які потім починають гнити, викликаючи неприємні запахи та розмноження бактерій. Ukr.Media розповідає, як позбутися неприємного запаху.

Розчин оцту та води

Це простий та ефективний засіб, що не потребує значних витрат. Оцтова кислота добре прибирає лужні запахи і трохи бореться з бактеріями, сповільнюючи їх ріст.

Для найкращого результату змішайте оцет з водою в пульверизаторі у рівних частинах. Ретельно розпиліть суміш на дошку та залиште на 5-10 хвилин, щоб вона проникла в порізи та прибрала джерело запаху. Після цього дошку потрібно ретельно промити проточною водою та висушити.

Лимонний сік

Завдяки своїй кислотності нейтралізує запахи та має легку антибактеріальну дію. Крім того, природні олії, що містяться в лимонній цедрі, надають свіжий та чистий аромат.

Щоб використати лимонний сік, розріжте лимон навпіл та добре посипте дошку сіллю (але пам’ятайте, що абразиви можуть з часом створювати більше подряпин), а потім ретельно протріть дошку зрізом лимона, видавлюючи сік. Залиште сік на поверхні на 10-15 хвилин, щоб кислоти розщепили бруд, перш ніж змити його прохолодною водою.

Харчова сода

Чудово поглинає запахи, а також добре нейтралізує як кислі, так і деякі лужні запахи, а ще просто вбирає летючі частинки, що їх викликають.

Для глибокого очищення зробіть густу пасту з харчової соди та невеликою кількістю води. Рівномірно нанесіть пасту на всю дошку, втираючи легкими круговими рухами. Це допоможе витягнути частинки запаху з дрібних порізів та тріщин. Залиште пасту діяти на 30 хвилин, після чого ретельно змийте теплою водою.