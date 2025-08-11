Жаби, що з’явилися у льосі, не шкодять овочам і фруктам напряму

Жаби нерідко оселяються на присадибних ділянках або в погребах, і не всім городникам подобається таке сусідство. Якщо вам не до вподоби думка про те, що земноводні стрибають по вашому саду або несподівано з’являються біля ніг, варто вжити заходів, які допоможуть від них позбутися. Про найефективніші способи пише «24 Канал».

Місця, які приваблюють жаб на подвір’ї

Насамперед зверніть увагу на умови, які приваблюють жаб. Вони залишаються на ділянці, якщо мають доступ до вологи, сховків і їжі. Тому:

Приберіть джерела води – ставка, миски для тварин, калюжі або протікаючі крани. Без вологи жабам ніде буде відкладати ікру, і вони почнуть шукати інше середовище.

Скосіть траву та підстрижіть кущі, адже саме в густій рослинності жаби ховаються вдень.

Зменшіть кількість штучного світла на ділянці, оскільки воно приваблює комах, основне джерело їжі для жаб. Менше світла – менше комах, а значить, менше й самих жаб.

Домашні методи боротьби

Також існують прості домашні засоби, які допоможуть відлякати небажаних гостей:

Сіль. Насипайте її невеликими купками у дворі. При контакті з сіллю жаби відчувають дискомфорт і покидають територію. Проте пам’ятайте: сіль погіршує родючість ґрунту, тому не використовуйте її в городі.

Оцет або лимонний сік. Змішайте одну частину оцту або соку з такою ж кількістю води та обприскайте місця, де зазвичай перебувають жаби. Такий розчин викликає у них печіння й відлякує їх.

Як вигнати жаб із погреба

До того ж вони поїдають комах і молюсків, які справді псують запаси, тому не поспішайте їх знищувати. Однак якщо жаб надто багато, варто навести лад:

Ущільніть двері та приберіть щілини, через які можуть проникати земноводні. Позбудьтеся надмірної вологості, жаби полюбляють вологе середовище. Очистіть льох від молюсків, павуків, мух та комарів, тобто від джерел їжі для жаб.

Після цього можна скористатися вже згаданими методами: сіллю, оцтовим або лимонним розчином.