На нижніх краях штор найперше видно бруд, тому що вони торкаються підлоги або підвіконня

Прати штори дуже потрібно. Та це не все, що треба робити, аби вони були чисті або хоча б не накопичували пил. Крім того, штори мають бути чисті не лише для того, щоб мати охайний вигляд. Це важливо для вашого здоров'я, адже ви дихайте пилом, що є у кімнаті. Як доглядати за шторами, розповідає Homes & Gardens.

Щоб позбутися пилу та бруду, які природним чином накопичуються на шторах, треба регулярно пилососити їх. Особливо це треба робити тим, хто має домашніх улюбленців, адже штори «збирають» багато шерсті. Пилососити варто від верху до низу, приділяючи особливу увагу краям. Той самий процес треба повторити на підкладках або на зворотному боці штор.

На нижніх краях штор найперше видно бруд, тому що вони торкаються підлоги або підвіконня. Звідси випливає ще два важливі правила – часто витирати пил на підвіконні та мити підлогу.

Прати можна не всі штори: зазвичай така інформація вказана на етикетці. Якщо ваші штори можна прати, заздалегідь пропилососьте пил і бруд. Зніміть гачки перш ніж класти до пральної машинки. Тоді виберіть правильний цикл прання. Використовуйте помірний цикл із легким мийним засобом і холодною водою.

Уникайте використання відбілювачів або пом'якшувачів тканини, оскільки вони можуть пошкодити тканину чи зробити її тьмяною. Після прання повісьте штори сушитися, щоб вони не зім'ялися. Після висихання злегка попрасуйте або відпарте.

На етикетці також може бути зазначено, що штори можна прати, але це слід робити легко та вручну. Є тканини, які потребують професійного очищення, яке вдома зробити важко. Тоді треба звернутися до клінерів.