Серед основних правил догляду за газоном восени – помірність

Трава – доволі витривала рослина, і загалом догляд за нею не вимагає особливих зусиль. Проте восени багато хто припускається типових помилок, які можуть суттєво вплинути на стан газону. Одне з найпоширеніших упущень – неправильна висота скошування. Детальніше про це пише U-News.

Залишаючи однакову висоту зрізу, як і влітку, можна серйозно зашкодити газону. У холодний сезон трава потребує більше енергії, адже світловий день скорочується, а сонця стає менше. Щоби накопичити поживні речовини на зиму, рослині необхідна достатня площа листя для фотосинтезу. Якщо ж обрізати траву занадто коротко, цей процес порушується, відповідно, коріння не отримає необхідного підживлення.

Ослаблене коріння гірше переносить морози. Якщо рослина не встигає зміцніти до холодів, з настанням весни газон може виглядати млявим, тьмяним і з залисинами. Повне відновлення у такому випадку може затягнутися навіть до літа.

Основні правила осінньої обрізки газону

Щоб уникнути таких наслідків, восени варто дещо скоригувати налаштування газонокосарки. Висоту скошування рекомендують підняти так, щоб після стрижки трава залишалася заввишки щонайменше 5-6,5 см. Це дасть змогу рослині продовжувати фотосинтез навіть у прохолодну пору та зменшить ризик пошкодження кореневої системи.

Серед основних правил догляду за газоном восени – помірність. За одне скошування не слід видаляти більше ніж третину загальної висоти трави, щоб уникнути стресу для рослини. Частота стрижки також зменшується: одного разу на два тижні буде цілком достатньо. Окремо варто звернути увагу на вологість – стригти газон після дощу або під час вологої погоди не рекомендується. Надмірна вологість створює сприятливі умови для грибків, моху та інших небажаних процесів у трав’яному покриві.