Чим довше, тим краще: як правильно маринувати шашлик, щоб вийшов соковитий
Соковитий і м’який шашлик залежить не лише від якості м’яса, а й від правильно підібраного маринаду. Саме він формує смак, аромат і текстуру страви, тому важливо дотримуватися базових правил підготовки м’яса. Steak House розповідає, як правильно маринувати шашлик.
Як правильно маринувати шашлик?
Існує кілька основних правил маринування м’яса:
- Сіль зв’язує рідину, тому її краще додавати в маринад в останню чергу або взагалі обійтися без неї. М’ясо можна злегка посолити, коли воно вже буде на решітці.
- Занадто багато оцту також висушить м’ясо. Тому з цим інгредієнтом рекомендується бути обережним.
- У складі маринаду повинні бути олія, кислота і спеції. Олія зберігатиме соковитість свинини, кислота допоможе розм’якшити м’ясо, а спеції збагатять м’ясо ароматом і смаком.
- Чим довше буде маринуватися м’ясо, тим краще. Оптимально – 12 годин. Але якщо у вас немає часу, можна обирати швидкі маринади. Проте для свинини мінімальний поріг витримки залишається 4 години.
- Не варто забувати про цибулю. Вона допоможе зробити м’ясо максимально м’яким. Рекомендується додавати 500 грамів цибулі на 1 кілограм шашлику.
