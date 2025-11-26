Для миття моркви вам не потрібні спеціальні засоби, достатнього проточної води та трохи тертя

Щоб морква була справді чистою та безпечною для вживання, потрібно правильно її промити. Martha Stewart розповідає, як видалити весь бруд та мікроби з моркви.

Як правильно мити моркву?

Для миття моркви вам не потрібні спеціальні засоби, достатнього проточної води та трохи тертя.

«Для моркви, яка є коренеплодом, найкраще підходить прохолодна проточна вода. Якщо на ній є борозенки або нерівності, використовуйте щітку для чищення. Вона допоможе вам дістатися до всіх куточків і щілин краще, ніж просто руки», – пояснює Емі Джонстон, викладачка і доцентка кафедри безпеки харчових продуктів Університету Міннесоти.

При виборі овочевої щітки Джонстон рекомендує обирати практичну.

«Переконайтеся, що матеріал можна мити та дезінфікувати. Деякі щітки дуже милі та мають дерев'яну ручку, але дерево трохи складніше мити та дезінфікувати на кухні. Найкраще підійде все, що можна мити в посудомийній машині», – додає вона.

Після промивання та чищення моркви її потрібно розкласти на чистому рушнику або папері та дайте їй повністю висохнути перед тим, як використовувати.

А що щодо пестицидів?

Багато людей цікавляться, чи достатньо одного миття, щоб видалити хімічні залишки з коренеплодів. За словами Джонстон, у більшості випадків це дає хороший результат. «Якщо фермери та садівники використовують їх правильно, багато з цих пестицидів є водорозчинними», – зазначає вона.