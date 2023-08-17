Тканину для ролетів оброблюють спеціальними розчинами, внаслідок чого вона не мнеться, не вигоряє на сонці та не притягує пил

Тканинні ролети, або рулонні штори, стали чудовою альтернативою класичним шторам та різноманітним жалюзі. Задача ролет, в першу чергу, – це захист простору від сонячного світла. Як не розгубитись в різноманітності та широкому асортименті і правильно вибрати ролети на вікна, розповідає Winstore.

Тканинні ролети поділяють на дві групи:

Відкриті. Конструкція проста: полотно штори намотується на вал. Завдяки простоті та легкості установки така система недорога та популярна. Закриті. Це більш складна конструкція: вал, на який намотується полотно, ховається у короб. Таким чином, на валику не осідає пил, а сама система виглядає більш привабливою.

Отже, якщо обирати більш бюджетний варіант – це будуть відкриті ролети на вікна. Якщо на перше місце ставите функціональні якості та практичність – вибір повинен зупинитись на ролетах закритого типу.

Тканину для ролетів оброблюють спеціальними розчинами, внаслідок чого вона не мнеться, не вигоряє на сонці та не притягує пил. Ролети можуть відбивати сонячне світло, розсіювати або не пропускати його взагалі. Тож в залежності від того, яка у вас ціль, обирається вид тканини. Матеріал для тканинних ролетів може бути:

натуральний (бавовна, сатин, льон);

штучний (поліестер, акрил, віскоза);

комбінований (наприклад, бавовна 30% та поліестер 70%).

Існують декілька загальних правил, керуючись якими слід обирати ролети для будь-якого приміщення: