Професійні кулінари радять спочатку відпарити воду з грибів без олії

Гриби містять багато води, тому за неправильного приготування вони не підсмажуються, а тушкуються у власному соку. Щоб отримати апетитні шматочки із золотистою скоринкою, важливо дотримуватися кількох правил. Onet розповідає, як зробити так, щоб гриби не стали кашею при смаженні.

У чому головна помилка при смаженні грибів?

Більшість грибів майже на 90% складається з води. Тому коли ви кидаєте їх одразу на гарячу пательню з олією, рідина починає інтенсивно випаровуватися, через що гриби втрачають як смак, так і текстуру. У результаті гриби просто тушкуються.

Спочатку з грибів варто випарити зайву вологу, а вже потім додавати олію та спеції. Добре розігрійте пательню – найкраще чавунну або з антипригарним покриттям. Викладайте гриби невеликими порціями, щоб вони не тушкувалися у власному соку. Час від часу перемішуйте, доки волога не випарується, а шматочки злегка не підрум’яняться. Після цього додайте олію, сіль і спеції.

Завдяки такому способу ви отримаєте гриби з насиченим ароматом, приємною текстурою та золотистою скоринкою.

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