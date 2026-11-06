Виливати олію в раковину чи унітаз не можна

Після приготування їжі на сковорідці залишається використана олія, і не завжди зрозуміло, куди її подіти. Виливати в раковину чи унітаз не можна: жир може осідати на стінках труб та спричиняти засмічення. ZAXID.NET розповідає, як правильно утилізувати олію після смаження.

Як утилізувати невелику кількість олії?

Якщо після смаження на сковороді залишилось небагато олії, її можна прибрати за допомогою харчової соди. Спочатку слід дочекатися, поки олія повністю охолоне. Потім у сковорідку треба насипати кілька чайних ложок соди. Вона вбере залишки жиру, завдяки чому вам буде легше очистити сковорідку.

Зачекайте кілька хвилин і ви помітите, як сода та олія перетворилися на грудки. Вам просто залишається зібрати їх паперовим рушником і викинути у відро для сміття.

Проте цей спосіб підійде лише для невеликих побутових обсягів олії, які залишаються після приготування їжі для себе та сім’ї.

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Куди здавати використану олію у великій кількості?

Якщо вам потрібно утилізувати велику кількість жиру, у таких випадках олію треба здавати спеціалізованим фірмам або приватним підприємцям на перероблення.

Для цього варто дочекатися повного охолодження олії та перелити її в герметичну тару.

В Україні пункти приймання використаної олії поки що не надто поширені. У деяких містах її збирають приватні компанії, які займаються переробленням вторинної сировини. Тому можливість здати олію залежить від місця проживання: спочатку варто пошукати місцеві пункти збору або компанії, які надають таку послугу.

Як використати залишки олії в побуті?

Видання ТСН зазначає, що залишки олії можуть стати в пригоді під час виконання господарських справ. Один із найпростіших способів застосування олії – захист сухих дерев’яних поверхонь на подвір’ї. Якщо змастити нею нефарбовані дошки паркану, навісу чи альтанки, вона створить водовідштовхувальний шар. На відміну від хімічних засобів, олія зберігає природний колір деревини та є безпечною для рослин та тварин.