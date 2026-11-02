Виливати олію одразу буває шкода, тому виникає спокуса використати продукт ще раз

Після смаження картоплі, м’яса чи інших продуктів на сковорідці часто залишається чимало олії. Виливати її одразу буває шкода, тому виникає спокуса використати продукт ще раз. Однак повторне смаження не завжди безпечне. ТСН розповідає, чи можна смажити на використаній олії вдруге.

Що відбувається з олією під час смаження?

Під впливом високих температур олія поступово окиснюється та змінює свої властивості. Чим довше вона нагрівається, тим більше продуктів окиснення та інших небажаних сполук може утворюватися.

Особливо швидко процес відбувається, якщо олію перегрівають або залишають на плиті надовго. Залишки їжі також прискорюють погіршення якості олії: крихти та частинки продуктів продовжують нагріватися й можуть підгоряти.

Тому повторне використання олії без оцінки її стану – не найкраща ідея.

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Коли олію можна використати повторно?

Якщо ви використовували олію один раз для короткого смаження за помірної температури, вона не потемніла, не має неприємного запаху та не містить великої кількості підгорілих частинок, її іноді можна використати повторно.

Після охолодження олію варто процідити через дрібне сито або чисту марлю, щоб видалити залишки їжі. Зберігати її потрібно в чистій закритій посудині, бажано в прохолодному темному місці, дотримуючись рекомендацій щодо конкретного виду олії.

Проте не варто нескінченно повторювати один і той самий цикл нагрівання та охолодження.

Коли олію потрібно виливати?

Є очевидні ознаки, за яких повторне використання небажане. Якщо олія стала дуже темною, набула різкого та прогірклого запаху, почала сильно пінитися чи диміти за звичайної температури смаження, її краще утилізувати.

Так само не слід повторно використовувати олію, в якій багато підгорілих залишків їжі. Вона вже зазнала значного нагрівання та забруднення.

Не слід орієнтуватися лише на колір: деякі види олії від природи темніші, тому важливо оцінювати запах, поведінку під час нагрівання та кількість залишків їжі.