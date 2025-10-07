Проте при правильному догляді вони знову стають чистими та свіжими

Коли пес після прогулянки повертається додому брудним, рушники та ковдри, якими ви його витираєте, стають не менш брудними, накопичуючи пісок, шерсть та запах. Проте при правильному догляді вони знову стають чистими та свіжими. Southern Living розповідає, як правильно їх випрати.

Як випрати рушники та ковдри для собак?

Що вам потрібно:

Щітка з м’якою щетиною. Безпечний для домашніх тварин або м’який мийний засіб. За бажанням: валик для видалення ворсу, білий оцет та харчова сода.

Що робити:

Вичистіть засохлий бруд разом із шерстю. Попередньо обробіть кожну пляму невеликою кількістю мийного засобу та злегка втирайте його в пляму. Для стійких плям використовуйте м’яку щітку, щоб обережно потерти волокна, та зачекайте 15 хвилин перед пранням. Киньте рушники та ковдри у пральну машину та додайте мийний засіб. Періть на найвищій температурі, дозволеній для цих тканин. Вийміть речі з пральної машини та перевірте на наявність плям. Якщо речі все ще забруднені, їх можна обробити та випрати ще раз. Чисті рушники та ковдри можна сушити. Якщо ви плануєте сушити ці речі в сушарці, спочатку перевірте етикетки з інструкціями щодо догляду, щоб дізнатися відповідний температурний режим. Потім покладіть їх в сушарку, а після завершення обов’язково видаліть хутро та ворсинки з фільтра для ворсу.

Якщо ви помітили, що рушники та ковдри після прання не пахнуть свіжістю, їх потрібно замочити перш ніж кидати в пральну машину. Наповніть невелику ванну або раковину теплою водою, додайте ½ склянки дистильованого білого оцту та краплю мийного засобу, безпечного для домашніх тварин. Замочіть речі щонайменше на годину, потім відтисніть їх та покладіть у пральну машину.

Якщо ви не хочете займатися попереднім замочуванням, можете використати трохи харчової соди, щоб посилити здатність вашого звичайного мийного засобу боротися з запахами. Додайте ½ склянки безпосередньо в барабан пральної машини.