У першу чергу потрібно підготувати поверхню для вирівнювання, за необхідності – демонтувати старе оздоблення

Капітальний ремонт будь-якого приміщення включає в себе вирівнювання та оздоблення стелі. Це найбільш помітне місце в інтер’єрі, адже його не заховаєш за меблями чи килимами. Існує безліч варіантів, як вирівняти стелю в квартирі, вибір залежить від ступеня перепадів і нерівностей. W2 Studio розповідає про популярні варіанти ремонту своїми руками.

Які інструменти необхідні:

1. Рівень і будівельна лінійка. Підійде будь-який зручний для вас рівень, як лазерний, так і бульбашковий.

2. Шпателі. Для новачків найзручніше буде працювати металевим шпателем шириною 30 см, для досвідчених штукатурів підійде інструмент шириною 40 см. При покупці шпателя оцініть його зручність: ручка не має ковзати в долоні і краще, якщо вона буде прогумована. Прикладіть його до рівної поверхні: між робочою частиною та поверхнею не має бути щілин – хороший шпатель прилягає щільно та рівномірно, його робоча частина є гладкою.

3. Відро для розведення розчину. Якщо ви купуєте готову суміш, то вона відразу йде в зручній ємності, якщо, крім шпаклівки, вирівнювання буде і зі штукатуркою, то і для неї потрібна ємність.

4. Будівельний міксер для замішування робочого розчину.

5. При роботі зі штукатурною сумішшю необхідно довге правило. Його довжина при вирівнюванні 2 м.

6. Для грунтовки необхідні пензлик і/або валик.

7. Робочий одяг. Рукавички, головний убір і окуляри не обов’язкові, але так ви збережете голову, руки і очі від попадання суміші і сміття.

8. Правильна опора. Козли, стіл, драбина. Їх висоти повинно вистачати для комфортної роботи. Фахівці вважають, що ідеально, якщо між стелею і опорою було близько 30 см, коли ви стоїте в повний зріст.

Крім перерахованого вище речей, для зручності діяльності та збереження підлоги рекомендується постелити на підлогу і меблі поліетиленову плівку. Це в рази полегшить прибирання після проведення робіт.

Підготовка поверхні стелі до вирівнювання

У першу чергу потрібно підготувати поверхню для вирівнювання, за необхідності – демонтувати старе оздоблення. При ремонті в новобудові цей пункт неактуальний. Досвідчені обробники рекомендують змочити стелю звичайною водою двічі з інтервалом в 2-3 години. Це однозначно полегшить видалення старого покриття і зведе нанівець кількість пилу. До видалення радимо простукати стелю по всій поверхні рукояткою шпателя або гумовим молотком для пошуку повітряний порожнин, які потрібно обов’язково виключити.

Найкраще старе покриття видаляється металевим шпателем. Коли виникають проблеми зі шпателем, підключають дриль з насадкою у вигляді щітки.

Після видалення старого покриття стеля повинна бути акуратно вимита. Наступним етапом буде ревізія поверхні. Вузькі щілини зашпаровують штукатуркою, більші заповнюють сумішшю зі шматочків цементу, щебню або керамзиту і штукатурки або спеціальної будівельної пастою.

Після йде шар грунтовки, яка наноситься тільки на висохлу поверхню. Оптимально, якщо шарів грунтовки буде 2.

Які є способи вирівнювання стелі

Перш за все, потрібно виміряти перепади висоти стелі. У цьому відмінно допоможе лазерний рівень. З його допомогою знаходимо точку найнижчого рівня. Від неї до стін проводимо горизонталі, які з’єднуємо по периметру. Отримуємо єдину лінію, заміряємо різницю в висоті. Залежно від перепадів, вирішуємо, чим вирівняти стелю.

Якщо різниця у висоті менше 0,5 см, то досить вирівнювання шпаклівкою. Оптимально, якщо вона буде наноситися пошарово. До 5 см нерівності нівелюються штукатурної сумішшю. Якщо перепади більші, ніж 5 см, то потрібно вирівняти стелю за допомогою каркасних систем.

Всі методи вирівнювання поділяють на «сухі» і «мокрі». «Мокрі – вирівнювання за допомогою штукатурки і шпаклівки. «Сухі» – всі інші способи (вирівнювання стелі гіпсокартоном, вагонкою, стельовими панелями, натяжною стелею та інше).