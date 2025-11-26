Якщо у вас є недозрілий ківі, залиште його на кілька днів на кухонній стільниці, поки він не дозріє

Правильне зберігання ківі допоможе вам отримати максимум користі від цього фрукта. Однак, місце зберігання ківі залежить від його стиглості та того, як ви плануєте його використовувати. Real Simple розповідає, як правильно зберігати ківі.

Як зберігати цілий ківі?

Існує кілька способів зберігання цілого ківі, і вибір залежить від ступень стиглості фрукта, який ви придбали.

Недозрілий ківі

Якщо у вас є недозрілий ківі, залиште його на кілька днів на кухонній стільниці, поки він не дозріє. Зберігайте фрукт при кімнатній температурі якомога далі від прямих сонячних променів, які можуть прискорити процес дозрівання і призвести до псування, а також від фруктів, що виділяють етилен, таких як яблука, авокадо і помідори. Етилен з цих продуктів також може прискорити дозрівання ківі та сприяти його передчасному псуванню.

Ківі може зберігатися на кухонній стільниці близько 5-7 днів. Щоб фрукт не перезрівав, щодня перевіряйте, чи готовий він до вживання.

Стиглий ківі

Якщо у вас є стиглий ківі, але ви ще не готові його з'їсти, зберігайте його в холодильнику. Це сповільнить процес дозрівання і дасть вам додаткові кілька днів, щоб насолодитися фруктом. Але знову ж таки, важливо памʼятати про продукти, що виділяють етилен.

Зберігаючись таким чином, ківі залишатиметься свіжим приблизно 5-10 днів.

Як зберігати порізаний ківі?

Якщо ви нарізали ківі, і у вас залишилось декілька шматочків, не викидайте їх. Замість цього покладіть залишки в герметичний контейнер для зберігання продуктів або поліетиленовий пакет і поставте в холодильник. Порізаний ківі не зберігається так довго, як цілий, але все ж до двох днів він зможе так пролежати.