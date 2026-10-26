Іноді навіть після маринування цибуля залишається надто гострою

Маринована цибуля стане чудовим доповненням до різноманітних страв. Для її приготування знадобляться вода, оцет, сіль і, за бажанням, трохи цукру. Проте іноді навіть після маринування овоч залишається надто гострим. Щоб цього уникнути, його варто попередньо підготувати. Ukr.Media розповідає, як позбутися гіркоти цибулі.

Чому цибуля стає пекучою після нарізання?

У цілій цибулині речовини, які відповідають за характерний гострий смак, зберігаються окремо. Під час нарізання клітини пошкоджуються, а ці сполуки змішуються. У результаті овоч стає пекучим і гіркуватим. Тому цибулю краще різати безпосередньо перед тим, як заливати маринадом.

Як прибрати гіркоту перед маринуванням?

Один із найпростіших способів зробити цибулю менш пекучою – залити її холодною водою щонайменше на 15 хвилин. Це допоможе змити з поверхні кілець речовини, що надають гостроти.

Якщо немає часу чекати, залийте нарізану цибулю окропом, одразу злийте його та промийте кільця холодною водою, щоб вони не зварилися. Після цього гіркота має зменшитися.

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